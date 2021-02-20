Макрон: НАТО – это организация, которой больше нет

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Североатлантический альянс был создан для противостояния Варшавскому договору, которого уже не существует. Сохраняя НАТО, Европа держится за геополитическую логику, которая продолжает усиливать раскол союза и общества в целом.

С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он раскритиковал военный формат альянса, отметив, что НАТО как организация больше не актуальна.

Иногда мы продолжаем бороться против идеологии или организации, которой больше не существует, с геополитической логикой, которой больше нет, и которая продолжает раскалывать Европу, — сказал Макрон в беседе Financial Times.

Он также негативно оценивает работу Совета Безопасности ООН. Он уже не может повлиять на разрешение крупных региональных конфликтов. Он призвал к созданию «возрождённого» Совета, который мог бы избежать обострения конфликта между США и Китаем. При этом французский президент не уверен, согласится ли Пекин сотрудничать.

Макрон не первый раз высказывается в негативном ключе о НАТО. Ранее он заявил о «смерти мозга» организации. Это произошло после инцидента между военными кораблями Франции и Турции. Речь о случае с турецкими кораблями, которые отказали французскому фрегату в проведении досмотра судна, в отношение которого были подозрения в доставке контрабандного оружия в Ливию, писал NEWS.ru.