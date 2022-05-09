Макрон: ЕС должен добиться прекращения огня в украинском конфликте

Вооружённые силы Украины / Фото Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

После окончания украинского конфликта нужно договориться о мире за столом переговоров с участием России и Украины. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Европарламенте. Он добавил, что ЕС должен добиться прекращения огня в украинском конфликте без его расширения, сообщает TF1.

[Нужно] как можно скорее прекратить этот конфликт, сделать всё возможное, чтобы Украина удержалась, а Россия никогда не победила, сохранить мир на остальной части Европейского континента и избежать эскалации, — сказал он.

Вместе с этим президент Пятой республики заявил, что Киев сам должен определять условия для переговоров с Москвой. Он также добавил, что Европа не находится в состоянии войны с Россией. Макрон призвал к сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также восстановлению мира на континенте.

Когда наступит мир, нам придётся установить новый баланс безопасности, и мы не должны будем поддаваться искушению стремления к унижению или духу мести, — добавил он.

Макрон также отметил, что строить послевоенный мир придётся с участием России и Украины, добавляет агентство.

В конце апреля Макрон пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому увеличить поставки вооружения на Украину. В ходе телефонной беседы c украинским коллегой французский лидер также заявил о намерении усилить гуманитарную поддержку украинской стороны.