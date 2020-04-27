Магазины начали открываться в Швейцарии

В Швейцарии начали открываться магазины со строительными материалами и хозяйственными товарами, а также салоны красоты, парикмахерские, ветеринарные клиники и тату-салоны.
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Руководство страны будет снимать ограничительные меры в три этапа. Второй запланирован на 11 мая, третий — на 8 июня.
Ранее NEWS.ru писал о том, что школа общественного здравоохранения Швейцарии SSPH+ начала сбор крови граждан страны. Учёные хотят выяснить, какое население страны имеет иммунитет к коронавирусу.
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