Люксембург растет к звездам: в герцогстве разместят космодром ВКС НАТО Технология «горизонтального запуска» космических ракет обретает второе дыхание благодаря сотрудничеству европейских государств с американской Virgin

Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS/Global Look Press

Virgin Orbit's Rocket-Launching 747

Крошечное европейское государство Люксембург выбрано местом базирования будущих европейских военно-космических сил. Соглашение на этой неделе подписали Министерство обороны Великого Герцогства и американская частная корпорация Virgin Orbit. Превращение Люксембурга в космическую державу, по мысли инициаторов проекта, поможет Европе и НАТО обеспечить свое доминирование в космических технологиях и обезопасить их от неприятных неожиданностей.

Согласно опубликованному накануне проекту, в Люксембурге будет построен военно-космический аэродром, пользоваться которым смогут все страны НАТО, а также европейские страны, не входящие в Североатлантический альянс. Наземная инфраструктура этого объекта станет базой для европейских и натовских космических сил быстрого реагирования.

Люксембург тем самым станет второй после Великобритании страной Европы, с чьей территории будут проводиться подобные запуски.

Фото: space-agency.public.lu

Мы рассматриваем использование гибкой и мобильной системы ракетных запусков LauncherOne, разработанной Virgin Orbit, чтобы усилить возможности стран НАТО и других наших союзников по оперативному ответу на космические угрозы. Данный проект станет поворотным моментом в создании глобальной инфраструктуры космической обороны и изменит все правила игры, — заявил на подписании протокола о намерениях министр обороны герцогства Франсуа Бош.

Несмотря на такие громкие заявления, присоединение Люксембурга к усилиям по созданию евро-атлантической системы космических вооруженных сил — это уже не первый шаг стран НАТО в этом направлении. До конца года испытательный полет системы LauncherOne, состоящей из связки самолета-носителя и космической ракеты, планируется провести с авиабазы Newquay в Англии. Это первый и пока единственный космодром на Британских островах, но британское космическое агентство планирует создать еще шесть.

В ходе этого запуска планируется вывести на орбиту миниатюрный (размером с микроволновку) спутник Amber-1, который будет следить за незаконной активностью в акваториях Мирового океана (пиратством, контрабандой, незаконным рыбным промыслом). Этот запуск проводится в интересах заказчиков из Британии, США и Омана.

Запуск Amber-1 первоначально планировался на лето 2022 года, но несколько раз переносился, теперь — на конец текущего года.

НАТО рассматривает создание «летающих космодромов» как возможность не привязываться к уязвимой для противника наземной инфраструктуре, так как самолеты-носители могут запускать ракеты по орбитальным и наземным целям из любой точки мира независимо оттого, что происходит на земле. Такая технология космических запусков известна как «горизонтальный старт», и в НАТО ее рассматривают как возможность активировать противокосмическую оборону в кратчайшее время после получения сигнала тревоги. Ведь, в принципе, в качестве площадки для запуска космической ракеты может служить любой аэропорт с ВПП, способной принимать самолеты-носители. Virgin Orbit планирует производить подобные запуски по всему миру — сейчас есть договоренности на этот счет с властями Бразилии, Южной Кореи, Австралии, Японии и Польши.

Фото: space-agency.public.lu

LauncherOne представляет собой именно такую мобильную технологию, своего рода портативный космодром, который можно доставить и развернуть в любом месте в течение нескольких часов с помощью самолетов-носителей Boeing 747-400. Самолет, неофициально носящий имя Cosmic Girl («Космическая девушка»), выполняет в такой связке функцию первой ступени ракеты, которая отсоединяется от носителя при достижении заданной высоты и включает уже собственный двигатель.

Сама по себе концепция «горизонтального запуска» ракет далеко не нова, потому что такая технология выведения спутников на орбиту намного эффективнее, чем запуск ракет с наземных стартовых комплексов, рассказал NEWS.ru конструктор ракетной техники Дмитрий Дьяконов.

При старте ракеты с борта самолета исключается самый энергозатратный участок траектории выведения, который проходит в плотных слоях атмосферы и потому требует сжигать больше всего топлива. Если ту же самую ракету запускать с высоты 12–15 километров, то вместо этого объема топлива, которое она сожгла бы для того, чтобы эту высоту набрать, на нее можно поместить такого же веса полезную нагрузку. При этом самолет, чтобы достичь указанной высоты, потребляет на порядки меньше горючего, то есть экономическая выгода здесь очевидна. Но, в принципе, технологию LauncherOne вряд ли можно назвать каким-то качественным прорывом в космических технологиях, потому что все современные бомбардировщики несут под крыльями ракеты как класса «воздух — земля», так и «воздух — космос». Дмитрий Дьяконов главный конструктор КБ «Искатель», доцент МАИ

Несмотря на географическую незаметность, Люксембург развивает с начала нынешнего года собственную национальную космическую программу — чем может похвастаться далеко не каждая более крупная по размерам и населению страна. Эта программа подразумевает разработку и практическую реализацию самых передовых космических технологий, включая запуск спутников (телекоммуникационных и разведывательных) не «на плечах» иностранных ракет-носителей, а своими собственными силами. Всего в программе развития космической отрасли Великого Герцогства заявлены три главных направления:

космическое : производство спутниковых и приборных конструкций, системная интеграция микроспутников, электрические двигатели для спутников, роботизированные полезные нагрузки, производство в космосе, композиты, радиочастотные полезные нагрузки;

: производство спутниковых и приборных конструкций, системная интеграция микроспутников, электрические двигатели для спутников, роботизированные полезные нагрузки, производство в космосе, композиты, радиочастотные полезные нагрузки; наземное : разработка наземных станций, механическое и электрическое наземное оборудование, сети связи, эксплуатация;

: разработка наземных станций, механическое и электрическое наземное оборудование, сети связи, эксплуатация; услуги и сервисы: телепорт-услуги (связь со спутниками), спутниковые медиа- и телекоммуникационные услуги, услуги по управлению рисками, аналитика данных, экологические приложения и услуги, услуги аэронавигационной информации.

Фото: space-agency.public.lu

На момент подписания договора о намерениях ни Минобороны Люксембурга, ни корпорация Virgin Orbit не определили какие-либо точные сроки, когда может быть начато создание инфраструктуры «горизонтальных запусков» с территории этой страны.

Последним по времени успешным запуском системы LauncherOne было выведение на низкую околоземную орбиту сразу семи военных спутников, произведенное 2 июля 2022 года. Но та миссия, Straight Up, как и три предыдущих в короткой (с января 2021 года) истории Virgin Orbit, была совершена с авиабазы Мохаве в Калифорнии. Всего на сегодня американская корпорация вывела на орбиту 33 спутника.