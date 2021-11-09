Лукашенко предположил, что поток мигрантов в ЕС скоро увеличится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в скором времени поток афганских беженцев может увеличиться. По его словам, до Белоруссии они добрались через центральноазиатские республики и через Россию. Также их маршрут в Европу проходит и через Украину, но её Запад не обвиняет в создании миграционного кризиса, передаёт слова главы государства БелТА.

И не только этим маршрутом, они идут и через Украину, но Украина у них [у Запада] «своя», они пока помалкивают <...>. Беларусь — чужая, надо молотить, а тем более у Лукашенко Путин за спиной стоит <...>, а миграционная эта волна — это гибридная война Лукашенко, поддерживаемая Путиным, — сказал Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко, фрагмент которого приводит агентство.

По словам Лукашенко, американцы приказали ЕС и Центральной Азии принять беженцев, но последние отказались. Поэтому деваться людям, кроме как идти в Европу, по его мнению, некуда.

Ранее российский постоянный представитель при Совете Безопасности ООН Василий Небензя выразил недоумение по поводу угроз санкциями Минску из-за ситуации с беженцами на границе. По его словам, Запад не хочет принять беженцев в Евросоюз и перекладывает ответственность на Белоруссию.

Ранее в Совете ЕС заявили, что продолжают обсуждать поправки к ограничениям против Белоруссии, чтобы адаптировать санкции к новым угрозам со стороны Минска.

Премьер Польши Матеуш Моровецкий обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на границе с Белоруссией. По его словам, Лукашенко в данной ситуации является исполнителем, но его доверитель находится в Москве.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.