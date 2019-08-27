https://static.news.ru/photo/939a1438-c8fe-11e9-b745-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Река/ТАСС

Власти непризнанной ЛНР предложили представителям Киева обсудить ремонт разрушенного пролёта моста на КПП «Станица Луганская». Об этом сообщил глава представительства непризнанной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

Делая шаг доброй воли, предлагаю провести в районе моста рабочую встречу представителей СЦКК Украины и ЛНР, в ходе которой наметить дальнейшие шаги по организации совместной работы, необходимой для скорейшего восстановления полноценной работы пункта пропуска «Станица Луганская», — приводит слова Филипоненко Луганский информационный центр .

Представитель ЛНР сообщил, что на первом этапе предлагается провести совместную проверку местности в районе разрушенного путепровода на предмет возможного наличия взрывоопасных предметов для обеспечения безопасности работ по восстановлению объекта.

Как писал News.ru, 24 августа Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям приступила к демонтажу укреплений на контрольно-пропускном пункте у моста в Станице Луганской. Днём ранее аналогичные работы провели специалисты МЧС ЛНР.

До этого глава Луганской области Украины Виталий Комарницкий сообщил, что в станице на время ремонта разрушенного автомобильного моста будет сооружена временная переправа.