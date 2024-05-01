«Лучше не говорить это вслух»: в Латвии о разрешении Украине бить по России Глава МИД Латвии: Запад предоставил ВСУ оружие с разрешением бить по России

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Байба Браже

На сегодняшний день некоторые западные страны уже предоставили Украине вооружение с разрешением бить по территории России, сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, чьи слова приводит «Европейская правда». Дипломат признала, что государства меняют отношение к передаче ВСУ оружия с публичной оговоркой о необходимости избегать его применения в РФ.

Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие без подобных ограничений, — признала Браже.

Латвийский министр добавила, что о снятии данных ограничений не говорилось публично. По мнению Браже, лучше не обсуждать такое вслух. Дипломат также считает, что Украина имеет право наносить ответные удары по объектам на территории России.

Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до определенного времени. Главное — влияние на поле боя. Потому что здесь есть выбор: говорить о чем-то громко или просто делать то, что надо, — уверена Браже.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш признал, что Украина согласна получать даже неисправные американские истребители F-16. Он объяснил, что такие самолеты могли бы стать донорами комплектующих, поскольку одного достаточно для ремонта пяти машин.