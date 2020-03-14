Угроза распространения коронавирусной инфекции заставила власти Литвы восстановить погранконтроль на границах с Польшей и Латвией (то есть на внутренних границах Евросоюза) и запретить въезд для иностранцев, не являющихся гражданами РФ.
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К настоящему моменту в Литве отмечено семь случаев заражения COVID-2019. Во всём мире к 14 марта коронавирусную инфекцию диагностировали у около 145 тысяч человек. 5,4 тысячи больных умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В российских больницах сейчас находятся 47 пациентов с COVID-2019, шестеро ранее заболевших уже выздоровели.
С 13 марта режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции введён в Эстонии, сообщал NEWS.ru.
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