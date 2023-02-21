Литва призвала нарушить «красные линии» по Украине Президент Литвы Науседа призвал нарушить «красные линии» по Украине

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Странам Запада при военных поставках Украине следует решиться нарушить «красные линии» по данному вопросу. Такое заявление сделал в интервью CNN президент Литвы Гитанас Науседа. По его мнению, эти ограничения находятся лишь в головах руководства европейских государств и на самом деле не существуют.

Мое послание таково: не тратьте время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее, — сказал Науседа.

Он также сообщил, что на предстоящей встрече в Варшаве планирует обсудить с президентом США Джо Байденом безопасность республики и «особенно безопасность восточного фланга НАТО». По мнению Науседы, страны Балтии подвергаются прямым угрозам со стороны РФ и Белоруссии.

Президент Литвы также отметил, что визит Байдена на Украину говорит о том, что Киев не будет оставлен западными партнерами, а американский лидер таким образом посылает важный сигнал о единстве союзников.

Джо Байден совершил визит в столицу Украины 20 февраля. По данным The New York Times, президент США прибыл в Киев на поезде из Польши, покинув Вашингтон без предварительного анонса. По официальному расписанию, опубликованному ранее Белым домом, Байден в этот день должен был еще находиться в столице США. Отмечается, что визит планировался тайно из соображений безопасности.

Как рассказал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, главы двух государств обсуждали в Киеве планы на 2023 год. Он признал, что ближайшее будущее по ситуации на Украине по-прежнему не совсем ясно. Cоветник добавил, что президенты также говорили о потребности Киева в энергетике, инфраструктуре, экономической поддержке и гуманитарных нуждах.