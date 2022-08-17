Литва призвала Евросоюз аннулировать все визы россиян Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал ЕС аннулировать все визы россиян

Фото: Frauke Scholz/imageBROKER.com/ Global Look Press

Страны Европейского союза должны аннулировать все выданные ранее россиянам визы и прекратить оформлять новые, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, это решение будет эффективным только в том случае, если с ним согласятся все члены ЕС, передает LRT.

Лучше бы было, если бы это было общее европейское решение, которое просто отменило бы действие этих виз, и все перестали бы их выдавать, — рассказал Ландсбергис.

По его мнению, страны ЕС должны отказаться от выдачи туристических виз россиянам в качестве наказания за проводимую на территории Украины военную операцию. При этом дипломат считает, что в гуманитарных визах отказывать не стоит.

13 августа МИД Литвы призвал все страны ЕС последовать примеру балтийских республик и закрыть въезд для россиян. В Вильнюсе считают, что это сделает ограничение более эффективным.

После этого министр Дании по делам интеграции Коре Дюбвада заявил, что правительство страны хотело бы ограничить доступ туристов из РФ в Евросоюз, и отметил, что считает решение Таллина разумным.

Глава МИД Чехии Ян Липавский вслед за Данией поддержал запрет выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, Чехия стала одной из стран ЕС, кто приостановил выдачу виз россиянам и белорусам.