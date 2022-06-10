Депутат литовского сейма Матас Малдейкис ответил в Twitter на предложение коллеги из Госдумы Евгения Федорова отозвать постановление о признании независимости республики, постом о том, что Вильнюс отзовет Поляновский мирный договор между Русским царством и Речью Посполитой. Согласно документу четырехсотлетней давности, Смоленск и ряд других городов отходили к России.
Если Россия отзовет свое признание независимости Литвы от 1991 года, то Литва отзовет Поляновский договор 1634 года (между Русским царством и Речью Посполитой. — NEWS.ru)… Смоленск — это Литва,— написал он.
Пользователи Сети в комментариях усомнились в правомерности подобных действий и напомнили Малдейкису о нынешнем положении его страны. Они отметили, что у России, в отличии от Литвы, есть возможности «исполнять свои желания».
Федоров внёс в Госдуму РФ законопроект об отзыве признания независимости Литвы. В пояснительной записке говорится, что суверенитет Литвы базируется на решении «неконституционного» Госсовета СССР, при этом были нарушены требования об обязательном референдуме о выходе из состава Союза ССР и не установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.