Литовский депутат призвал «вернуть» Смоленск Литовский депутат Малдейкис призвал Россию «вернуть» его стране Смоленск

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Депутат литовского сейма Матас Малдейкис ответил в Twitter на предложение коллеги из Госдумы Евгения Федорова отозвать постановление о признании независимости республики, постом о том, что Вильнюс отзовет Поляновский мирный договор между Русским царством и Речью Посполитой. Согласно документу четырехсотлетней давности, Смоленск и ряд других городов отходили к России.

Если Россия отзовет свое признание независимости Литвы от 1991 года, то Литва отзовет Поляновский договор 1634 года (между Русским царством и Речью Посполитой. — NEWS.ru)… Смоленск — это Литва,— написал он.

Пользователи Сети в комментариях усомнились в правомерности подобных действий и напомнили Малдейкису о нынешнем положении его страны. Они отметили, что у России, в отличии от Литвы, есть возможности «исполнять свои желания».

Федоров внёс в Госдуму РФ законопроект об отзыве признания независимости Литвы. В пояснительной записке говорится, что суверенитет Литвы базируется на решении «неконституционного» Госсовета СССР, при этом были нарушены требования об обязательном референдуме о выходе из состава Союза ССР и не установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.