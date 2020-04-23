Лидеров ЕС призвали не медлить с утверждением плана помощи экономике

https://static.news.ru/photo/c925b4fc-857a-11ea-88b8-fa163e074e61_660.jpg Мариу Сентену Фото: XinHua/Global Look Press

Глава Еврогруппы Мариу Сентену обратился с призывом к главам государств сообщества утвердить экстренный план поддержки экономики в кратчайшие сроки, чтобы он вступил в силу уже с 1 июня.

План состоит из трёх блоков, которые предусматривают меры по сохранению рабочих мест, защите предприятий и государств в целом от последствий кризиса, вызванного пандемией. Предполагается, что на эти мероприятия будет потрачено €540 млрд.

Когда мы имеем дело с чрезвычайной ситуацией, скорость принятия решений имеет первоочередное значение, — цитирует Сентену ТАСС.

Он также отметил, что наряду с реализацией упомянутой программы ЕС должен сформировать более масштабный фонд помощи для восстановления экономики. Это позволит предотвратить дробление единого рынка Европы.

Ранее NEWS.ru писал, что лидеры стран ЕС проведут онлайн-саммит, на котором обсудят меры по восстановлению экономики сообщества. По их прогнозам, на реализацию долгосрочного плана может потребоваться €2 трлн.