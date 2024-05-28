Лидера оппозиционной партии задержали в Молдавии Депутат Лозован: лидера партии «Шанс» Лунгу задержали в аэропорту Кишинева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Кишинева лидера оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» Алексея Лунгу, сообщила ТАСС депутат молдавского парламента Ирина Лозован. По ее словам, политика отпустили после трехчасового допроса.

При задержании у Лунгу забрали паспорта, рассказала собеседница издания. Супруге оппозиционера также не предоставили никаких объяснений по поводу ситуации.

Сам лидер партии «Шанс» обвинил пограничников в превышении полномочий. Как напомнил политик, он неоднократно в последнее время пересекал границу без каких-либо проблем, привел его слова «Канал5».

Ранее главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы в составе делегации. Политика на протяжении часа удерживали сотрудники правоохранительных органов, досматривая вещи. Гуцул призвала главу МВД Адриана Эфроса и председателя Генерального комиссариата полиции Виорела Чернэуцану подать в отставку из-за провокации в аэропорту.

Кроме того, молдавский политик и глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о получении российского гражданства. Как уточнил оппозиционер, он подавал документы заранее и теперь является гражданином России. Шор на съезде депутатов 21 апреля в Москве объявил о создании предвыборного блока «Победа». После возвращения на родину участники мероприятия подверглись «безосновательным проверкам» в аэропорту Кишинева, констатировал он.