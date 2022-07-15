С небес на землю: авиаперелеты в Европе накрыл постковид Забастовки пилотов, нехватка бортинженеров, отмена тысяч рейсов — почему гражданская авиация Старого света не может восстановиться после пандемии

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

В разгар летних каникул аэропорты Европы охватил невиданный доселе хаос. Гигантские очереди и толпы у стоек регистрации, нагромождение багажа и сбои в расписании рейсов — такую картину можно наблюдать в терминалах Парижа, Лондона, Амстердама, Франкфурта и других крупных городов. Как сообщает Die Zeit, авиаотрасль надеялась быстро восстановиться после двухлетнего простоя, вызванного пандемией, но не рассчитала силы. Одной из причин нынешнего коллапса стали массовые сокращения во время локдауна пилотов, бортпроводников, инженеров, сотрудников наземных служб, которые попросту не вернулись на рынок. «Мы отчасти перестарались, когда пытались экономить», — признали в руководстве крупнейшей немецкой и европейской авиакомпании Lufthansa. Судя по всему, «перестарались» не только они.

Любопытно, что «южане» (те же испанцы или итальянцы), которых принято считать менее организованными, в целом гораздо лучше справляются с кризисом, чем их центрально- или североевропейские соседи. Согласно статистике, которую ведет туристическое мобильное приложение Hopper Inc, рекордсменом по числу задержанных рейсов в первой декаде июля стал аэропорт Брюсселя (72%). Второе место удерживает международный аэропорт Франкфурта (68%), там же больше всего отмененных рейсов — почти 8% от общего числа вылетов.

В амстердамском аэропорту Схипхол (крупнейшем в Нидерландах. — NEWS.ru) хаос наблюдается этим летом почти каждый день, — отмечает Die Zeit. — Самолеты зачастую взлетают с огромным опозданием, пассажиры стоят в многочасовых очередях. Десятки рейсов отменяют. В выходные некоторые авиакомпании стараются перенести вылеты в региональные аэропорты. Бардак царит и при отправке багажа. Не хватает охранников. Это связано с высокой рабочей нагрузкой и при этом маленькими зарплатами. Во время «короны» многие сотрудники перешли работать в сферу здравоохранения. Сейчас их не заманить обратно даже бонусами.

Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global look Press

Похожая картина — в парижском аэропорту Шарль де Голль, который и до пандемии славился неразберихой, что признают все, кому приходилось хотя бы раз через него лететь. Обозревателю NEWS.ru как-то довелось там в спешке потерять при досмотре любимое кольцо и чуть не опоздать на рейс, а доброжелатели всячески советовали не отходить от чемодана — «а то случаи кражи тут нередки». Если верить очевидцам, сейчас проблемы усугубились. Недаром вместе с другим парижским аэропортом Орли он разместил примерно четыре тысячи вакансий. Но французы не спешат на них откликаться.

Не лучше обстоят дела в лондонском Хитроу, который не выдерживает нагрузки после снятия ковидных ограничений. Пока он будет обслуживать не более 100 тысяч пассажиров в день. Руководство также обратилось к авиакомпаниям с просьбой прекратить продавать билеты на лето.

Это похоже на отчаянный крик о помощи, — пишут британские СМИ.

По крайней мере, до конца октября решено отменить около 10 тысяч рейсов из Хитроу на короткие расстояния. Кроме того, авиакомпании на время будут освобождены от обязательной системы слотов — разрешений на вылет в жесткой привязке ко времени.

Авиаколлапс подогревают многочисленные забастовки членов экипажей и наземных служб. Бастуют бортпроводники ирландского лоукостера Raynar и британского EasyJet, пилоты Scandinavian Airlines и Lufthansa, которая заранее отменила 3100 рейсов на июль и август из-за нехватки людей. Профсоюз немецкой авиакомпании требует повысить сотрудникам зарплаты как минимум на €350 в месяц.

Как подсчитал Институт немецкой экономики (DIW), сейчас аэропорты Германии испытывают нехватку 7200 квалифицированных специалистов на земле и в небе, и «на рынке труда больше нет резервов, чтобы заполнить эту нишу».

С конца 2019 года авиаперевозки становились все более ограниченными из-за пандемии, временами они практически полностью останавливались. Самолеты оставались в ангарах, людей приходилось увольнять, многие сотрудники переориентировались и теперь не возвращаются в профессию, — признает DIW. — Среди пилотов увольнения составили лишь 1,5 процента. А вот численность обслуживающего персонала сократилась на 6000 человек. В том числе за счет 1200 сотрудников наземных служб в техническом воздушном транспорте. Теперь, когда полеты возобновились, вакансий оказалось значительно больше, чем безработных.

Ходили слухи, что для обслуживания пассажиров в аэропортах (на регистрации и у стоек багажа) авиационные власти ФРГ подумывали привлечь сотни помощников из-за рубежа, прежде всего — из Турции. Но потом правящая коалиция решила все же «сосредоточиться на внутреннем потенциале».

Мы заполним эту лакуну и стабильно восстановим мощности, но не раньше чем к зиме, — признал глава Lufthansa Карстен Шпор, извинившись перед своими клиентами за неудобства.

По его словам, компания столкнулась с беспрецедентным вызовом, ведь объемы авиаперевозок сначала обрушились до нуля, а теперь вернулись на уровень почти доковидный.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дополнительные проблемы европейской авиации создают боевые действия на Украине, над которой закрылось воздушное пространство для пассажирских перевозок, пишет портал aviaсionline.com. Это создало «узкие места в небе, что только усугубило ситуацию».

На пик туристического сезона в Европе пришлась волна забастовок и новый рост заражений COVID вкупе с утечкой кадров, что привело к кризису в авиаотрасли Старого Света. Надежды на ее возрождение после двух лет пандемии померкли из-за трудовых споров и логистических неурядиц. И нет ни малейших признаков, что в ближайшее время ситуация улучшится. Напротив, на горизонте маячит только усиление хаоса, — заключает издание.

Еще одна проблема — с безопасностью полетов. Как пишет немецкое издание Tagesspiegel, у пилотов есть большие опасения на этот счет. Растущая нагрузка на экипаж и стресс из-за нехватки персонала делают перелеты более уязвимыми и повышают риск ошибок, заявила Европейская ассоциация кокпитов (ECA).

Если ошибки накапливаются, это в конечном счете может привести к серьезным инцидентам, к происшествиям, — предупредила технический эксперт ECA Таня Хартер.

Сверхурочная работа по двенадцать часов в сутки и урезание выходных, ставшие обычным явлением, до добра не доведут, уверена Таня. А директор ECA Пол Рейтер (сам практикующий пилот) призвал Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) вмешаться, чтобы менеджмент авиакомпаний перестал давить на персонал.

Ситуация была напряженной еще до «короны», но теперь ею особенно злоупотребляют, — возмущается господин Рейтер.

Он напомнил и о том, что во время пандемии работу потеряли примерно треть авиадиспетчеров по всей Европе (18 тысяч человек). И далеко не все согласились вернуться, поскольку «нашли более привлекательную работу, например в качестве инженеров».