Латвия и Эстония введут санкции против белорусских чиновников

Власти Эстонии и Латвии введут национальные санкции против чиновников из Белоруссии, которые, по их мнению, виновны в фальсификации выборов, а также ответственны за применение насилия в отношении мирных участников протестных акций.
Латвия и Эстония подготовили списки должностных лиц Белоруссии. Санкции будут включать запрет на выдачу виз, — говорится в сообщении МИД Латвии.
Представители внешнеполитических ведомств заявили, что обе страны решили предпринять совместные действия по введению «точечных индивидуальных санкций».
Двухсторонние ограничительные меры будут осуществлены в соответствии с процедурами Латвии и Эстонии до введения санкций со стороны ЕС,
NEWS.ru писал, что Совет ЕС рассмотрит вопрос о включении президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список. Председатель Европейского совета Шарль Мишель 19 августа заявил, что европейские санкции в отношении значительного числа официальных лиц Белоруссии будут введены в ближайшее время.
Массовые митинги захлестнули республику после выборов президента, которые прошли 9 августа. Победу в них одержал Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы, а вместо действующего главы государства победила Светлана Тихановская.
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