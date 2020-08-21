Латвия и Эстония введут санкции против белорусских чиновников

https://static.news.ru/photo/80da705c-e3b2-11ea-b53e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Эстонии и Латвии введут национальные санкции против чиновников из Белоруссии, которые, по их мнению, виновны в фальсификации выборов, а также ответственны за применение насилия в отношении мирных участников протестных акций.

Латвия и Эстония подготовили списки должностных лиц Белоруссии. Санкции будут включать запрет на выдачу виз, — говорится в сообщении МИД Латвии.

Представители внешнеполитических ведомств заявили, что обе страны решили предпринять совместные действия по введению «точечных индивидуальных санкций».

Двухсторонние ограничительные меры будут осуществлены в соответствии с процедурами Латвии и Эстонии до введения санкций со стороны ЕС, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что Совет ЕС рассмотрит вопрос о включении президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список. Председатель Европейского совета Шарль Мишель 19 августа заявил, что европейские санкции в отношении значительного числа официальных лиц Белоруссии будут введены в ближайшее время.

Массовые митинги захлестнули республику после выборов президента, которые прошли 9 августа. Победу в них одержал Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы, а вместо действующего главы государства победила Светлана Тихановская.