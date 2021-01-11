Кулеба высказался против вакцинации украинцев «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/56a84d20-54b1-11eb-8326-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он против применения в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» даже в том случаев, если её эффективность будет доказана.

Как член правительства, я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины, — сказал министр в эфире телеканала «1+1».

Разговоры о закупке российского препарата Кулеба назвал «признаком навязанной гибридной дискуссии». Кроме того, он добавил, что заключительная стадия исследования вакцины «Спутник V» ещё не завершена и окончательных результатов по ней нет.

Ранее NEWS.ru писал, что украинцы потребовали от Зеленского купить российскую вакцину «Спутник V». Соответствующая петиция появилась на официальном сайте главы государства. Автором петиции выступил Николай Исаев. По его словам, вакцинация должна быть бесплатной за счёт госбюджета и благотворительности. В начале января украинская фармкомпания «Биолек» подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V». Во фракции Зеленского усомнились в том, что препарат будет зарегистрирован на Украине, поскольку он «не имеет квалификации ВОЗ и стран с жёсткой регуляторной политикой Соединённых Штатов, стран ЕС, Швейцарии, Японии».