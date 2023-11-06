Критикующего Зеленского украинского депутата отправили под домашний арест Депутата Рады Дубинского отправили под круглосуточный домашний арест

Фото: t.me/dubinskypro

Александр Дубинский (справа)

Печерский районный суд Киева отправил под домашний ареста депутата Верховной рады Александра Дубинского, сообщает украинское издание «Страна». По его информации, политика обвиняют в организации схемы для незаконного выезда военнообязанных за границу. Известно, что депутат ранее входил во фракцию правящей партии «Слуга народа» и активно критиковал действующего президента Владимира Зеленского.

Согласно версии следствия, Дубинский помог выехать из страны брату своей гражданской жены. Он оформил родственника как волонтера, работающего в одной из общественных организаций. Если вина депутата подтвердится, то ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Отмечается, что в суде прокурор настаивал на мере пресечения в виде запрета на определенные действия, в частности публикацию видео в социальных сетях. Этот запрос удовлетворен не был. Сам Дубинский называет дело против себя сфабрикованным. Вместе с тем он отмечает, что не намерен переставать критиковать действующую власть.

Ранее на Украине был арестован бывший заместитель министра обороны за растрату около 1 млрд гривен при закупке формы для вооруженных сил. Следствие установило, что одежда не пригодна для эксплуатации в холодное время. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.