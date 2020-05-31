Кравчук заявил, что Украина потеряла на отказе от ядерного оружия $250 млрд

https://static.news.ru/photo/04cbf92a-a381-11ea-8761-fa163e074e61_660.jpg Билл Клинтон, Борис Ельцин и Леонид Кравчук Фото: twitter.com

Бывший президент Украины Леонид Кравчук оценил, сколько украинская сторона потеряла при отказе от ядерного вооружения в 1994 году после подписания Будапештского меморандума. Он сообщил, что потери Украины составляют $250 млрд.

Ядерное вооружение было тактическое, которое тоже ушло в Россию. Были носители Backfire, эти знаменитые самолёты. Они тоже перешли в Россию, — привели слова экс-лидера Украины в РБК.

Он также добавил, что напрямую компенсация не обсуждалась. Эксперты тогда сообщили, что ядерное оружие невыгодно Украине, причём не только его установка, но и ликвидация, всё это будет очень дорого стоить для страны. Кроме того, химики сообщили о возможной опасности розлива жидкого ядерного топлива, что может привести к заражению почвы на долгие годы.

Такого прямого разговора не было. Но было сказано о затратах. Тогда мы не знали цифр, как сегодня <...> Жидкое топливо в ракетах было страшнее атомного оружия. Мне химики говорили, что если оно, не дай господи, разольётся где-то на территории, земля на десятки лет, а то и больше, выходит из обращения, — привели слова Леонида Кравчука в РБК.

Будапештский меморандум был подписан между Украиной, США, Великобританией и Россией в 1994 году. Согласно договору, украинская сторона должна была отказаться от ядерного оружия. Взамен Украина получала гарантию безопасности, сохранения суверенитета страны и территориальной целостности.

Позже Украина выступала за пересмотр договора. А политик Александр Турчинов уверен , что Будапештский меморандум «не стоит даже бумаги, на которой был подписан».

Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что полная политическая и экономическая изоляция России может «остановить агрессивные дела Москвы в мире». Он отметил, что подобные ограничительные меры в отношении конкретных лиц или структур в России не являются санкциями.