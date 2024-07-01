Крах Макрона на выборах: Франция откажется от Украины?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эммануэль Макрон в представлении ИИ

Накануне во Франции тысячи сторонников левых партий и антифашисты вышли на улицы городов и стали громить витрины магазинов после победы в первом туре парламентских выборов крайне правой партии «Национальное объединение». Ее возглавляет Марин Ле Пен, которую на Западе называют «подругой России». Зарубежные СМИ пишут, что с главой государства Франции Эммануэлем Макроном «уже покончено». Чем грозит провал президентской партии на выборах во Франции и что это значит для России — в материале NEWS.ru.

Каковы результаты первого тура выборов

9 июня Макрон опубликовал видеообращение к нации, в котором заявил, что принял решение о роспуске нижней палаты парламента — Национального собрания — и проведении досрочных выборов. Первый тур прошел 30 июня. Его главный итог — поражение президентской коалиции «Вместе за республику» и победа крайне правых.

По данным французского МВД, в первом туре «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы (который является номинальным лидером партии) набрало 33,15% голосов. Это на 11% больше по сравнению с выборами 2022 года (и на 3,9% — по сравнению с недавними выборами в Европарламент).

Второе место заняла левая коалиция, набравшая 27,99% голосов. И лишь на третьем расположилась президентская коалиция, набравшая 20,04% (на 5% меньше, чем в 2022 году; на 7,4% больше, чем во время выборов в Европарламент). Французская газета Le Figaro пишет, что «Национальное объединение» получит от 240 до 270 депутатов в парламенте. Президентской коалиции достанется от 60 до 90 кресел, отмечает издание.

Фото: Sebastien Courdji/XinHua/Global Look Press Голосование во Франции

Что изменится в правительстве Франции после выборов

Барделла, формальный лидер победившей в первом туре партии, заявил, что намерен возглавить правительство страны. «Я намерен стать премьер-министром всех французов, слушать каждого, уважать оппозицию, быть открытым к диалогу и стремиться к единению нации», — отметил он.

Лидер левых Жан-Люк Меланшон также подчеркнул, что во Франции будет новый премьер. Он указал, что нынешний глава правительства Габриэль Атталь не сможет сохранить свой пост. Между тем последний 9 июня попросил Макрона принять его отставку. Таким образом политик пытался избежать роспуска Нацсобрания. Однако Макрон не удовлетворил прошение Атталя.

Что теперь угрожает Макрону

Большинство жителей Франции восприняли парламентские выборы как возможность выразить протест против президентской политики, заявила RT французский политолог Карин Беше-Головко. По ее словам, решение Макрона распустить Национальное собрание вызвало политический шок.

«Первый реальный вывод, который можно сделать из высокой явки, заключается в том, что, с одной стороны, во французском обществе пробуждается гражданское самосознание, а с другой — люди действительно хотят перемен, чтобы прежней политики больше не было», — сказала Беше-Головко.

Провал партии Макрона в первом туре парламентских выборов связан в первую очередь с тем, что теперь президент не представляет большинство французских избирателей, отметил политолог Андрей Кортунов.

«Результаты говорят о том, что такая стратегия не оправдалась. Какие-то изменения могут появиться во втором туре, но в целом ясно, что Макрон не представляет большинство французских избирателей. С этим придется считаться», — отметил политолог в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

По его словам, Макрон может подать в отставку, если его партия потерпит крах во втором туре парламентских выборов. «Первый вариант — разделенное правление. Тогда премьер-министр будет представлять одни политические силы, а президент — другие. В таком случае неизбежны многочисленные конфликты, особенно по вопросам бюджета и законодательства. Второй вариант — Макрон подает в отставку», — пояснил политолог.

Что изменится для РФ после победы правых

Марин Ле Пен — «подруга России», заявил телеканалу НТВ приглашенный профессор Йельской школы права историк Патрик Вейл. По его словам, возможная победа «Национального объединения» на выборах окажет влияние на отношения Франции с Россией и боевые действия на Украине. «Это также повлияет на развитие Евросоюза. Марин Ле Пен отнюдь не фанатка Европы», — сказал Вейл.

Происходит смена эпох, ведущая к смене проамериканской линии во Франции, которая в целом может привести к неплохим для Москвы результатам, заявил NEWS.ru военный эксперт, выпускник военно-дипломатической академии Франции Александр Артамонов.

«Марин Ле Пен аккуратно поменяла радикальные заявления на преобразование Евросоюза в некую новую ассоциацию, направленную против брюссельской бюрократии», — пояснил Артамонов.

По его словам, можно ожидать, что Париж пойдет по пути Будапешта, который ведет более умеренную политику в отношении Москвы. В частности, речь идет об американском присутствии в Европе и о возможной отправке войск НАТО на Украину. Но однозначно пророоссийской линии в случае победы «Национального объединения» во Франции никто не займет, добавил Артамонов.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Марин Ле Пен

Что происходит на улицах Парижа и других городов Франции

Накануне вечером сотни людей вышли на улицы Парижа, Нанта, Рена и других городов Франции после призыва антифашистских движений и левых партий в знак протеста против победы «Национального объединения». В Париже митингующие собрались на площади Республики сразу после объявления первых итогов голосования.

Поначалу демонстрации носили мирный характер, однако позже к протестующим присоединились радикалы из движения black bloc, которые стали провоцировать беспорядки. В Париже погромщики подожгли рынок. В Лионе демонстранты начали возводить баррикады, поле чего власти стянули полицию. В Анже радикалы заблокировали движение транспорта. Местные владельцы кафе и магазинов закрыли предприятия, а политические активисты стали запускать дымовые шашки и фейерверки. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

По мнению некоторых экспертов, беспорядки на руку Макрону. По их мнению, если у «Национального объединения» во втором туре не будет абсолютного большинства, а анархия на улицах продолжится, то глава государства может сослаться на угрозу территориальной целостности страны и применить статью конституции, которая предоставляет ему чрезвычайные полномочия.

Во Франции активные уличные протесты — это часть политической культуры, мы видели такое и ранее. Достаточно вспомнить «желтые жилеты», отметил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев.

«Вот и сейчас каждая из сторон стремится вывести своих сторонников, чтобы показать силу. В настоящий момент центристы уступают места радикалам. Важна не сторона уклона, „влево“ или „вправо“. Это признак последовательного усугубления кризиса в Европе. Более агрессивная политика внутри Франции означает и агрессивную политику вовне. Для нас это очередное косвенное свидетельство того, что страны Европы накалят конфронтацию с Россией», — сказал Толмачев.

Фото: Sebastien Courdji/XinHua/Global Look Press

Объединятся ли левые и сторонники Макрона против Ле Пен

Окончательное распределение мест в Национальном собрании произойдет после второго тура выборов, который запланирован на 7 июля. К этому дню левые и центристы планируют объединяться против националистов. Это означает, что в каждом округе они будут выбирать из своих выдвиженцев наиболее сильную фигуру, снимать с выборов всех остальных и призывать голосовать за единого кандидата. Несмотря на то что за «Национальное объединение» в целом по стране проголосовала треть граждан, доля ультраправых в парламенте может оказаться заметно ниже.

Ранее левые уже призывали центристов объединиться против Ле Пен, но Макрон отказался. Однако теперь, если большинство в парламенте окажется не у сторонников президента, он утратит контроль над правительством.

Насколько Марин Ле Пен будет близка к абсолютному большинству в парламенте, зависит от того, как другие партии и Макрон отреагируют на ее оглушительную победу, отмечает издание Politico.

«Отбросят ли они свои разногласия и объединятся, чтобы победить ультраправых? В воскресенье вечером союзники Макрона пытались решить, что делать. Кандидаты от их альянса были отсеяны в половине из 577 избирательных округов. Центристская парламентская группа Макрона сократится с 250 депутатов до менее чем 100 в Национальном собрании», — отмечает издание.

Politico пишет, что теперь союзники-центристы сталкиваются с огромным давлением, вынуждающим их выходить из гонки во многих округах и советовать сторонникам голосовать за левый альянс. У кандидатов, прошедших во второй тур голосования, есть время до вечера 2 июля, чтобы решить, выйдут они из гонки или продолжат борьбу.

Между тем The New York Times прочит победу партии Ле Пен. Издание пишет, что она может получить от 240 до 310 мест, а сторонники Макрона в разы меньше — от 70 до 120 кресел. Для получения абсолютного большинства в Национальной ассамблее нужно не менее 289 мандатов.

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