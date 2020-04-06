Пандемия ударила по мировому сельскому хозяйству, а трудовые мигранты, на чьи плечи ложится сезонный сбор урожая, не могут пересечь границы. Если в России, которая ежегодно принимает до 500 тысяч рабочих из Центральной Азии, об этой проблеме пока не говорят, то в Евросоюзе бьют тревогу: без украинцев, румын и граждан других стран местные фермеры могут потерять весь урожай.

Сезонные работы в странах Евросоюза традиционно считались привлекательной возможностью заработать для жителей бедных государств Восточной Европы. Низкие по меркам немцев или французов ставки для граждан Румынии, Албании или Болгарии являлись хорошим заработком. С 2014 года на сезонные работы в ЕС всё чаще стали выезжать граждане Белоруссии и Украины. До этого они преимущественно выбирали Россию, но падение курса рубля в 2014-2015 годах сделало европейское направление более доходным.

Из-за пандемии коронавируса большинству сезонных работников пришлось вернуться в родные страны, а тем, кто только собирался уехать, — остаться дома. На момент, когда Польша объявила о закрытии своих границ, на её территории находились 1,3 млн украинцев. Теперь агропромышленным компаниям и фермерам не хватает рабочих рук в преддверии сезона.

Как пишет The Economist, Германии в 2020 году понадобится 300 тысяч сезонных рабочих для сбора урожая, минимум 15 тысяч уже в апреле — тогда в стране начинают собирать знаменитый деликатес — молодую или белую спаржу. Во Франции скоро наступит сезон клубники, необходимо как минимум 200 тысяч человек для сбора урожая. В Польше этот показатель значительно выше. Также от нехватки кадров страдают Австрия, Нидерланды, Италия и другие страны союза. Справляться с этой проблемой каждое государство планирует по-разному: в одних аграрии просят открыть границы для трудовых рабочих, в других — отправить в поля студентов, волонтёров или лишившихся работы граждан.

Германия пока стала первой страной, которая на законодательном уровне разрешила въехать на свою территорию для сбора урожая. Так, глава МВД Хорст Зеерхофер и министр сельского хозяйства Юлия Клёкнер договорились о том, что местным фермерам позволят нанять рабочих из-за рубежа, несмотря на действующий с 25 марта запрет.

Chokri Mahjoub /Global Look Press

Предполагается, что в апреле в страну въедут 40 тыс. человек, ещё столько же в мае. Также к сбору урожая привлекут около 10 тыс. студентов и людей, потерявших работу. Для иностранцев будет создан специальный пропускной режим: перед въездом в ФРГ их ожидает медицинский осмотр, а затем 14-дневный карантин на базах вблизи ферм. Также для въезда сезонников откроют лишь несколько аэропортов, в которых людей примут централизованно. Предполагается, что такая схема будет действовать преимущественно для жителей Румынии и Польши, однако в соглашении двух министерств не прописаны страны, граждане которых смогут приехать на работы в Германию.

Глава союза польских садоводов Мирослав Малишевский сообщил о том, что объединение направило письма главе МИД Польши Яцеку Чапутовичу и министру семьи, труда и социальной политики страны Марлене Малонг с просьбой разъяснить, смогут ли украинцы приехать на сезонные работы для сбора клубники. Также, по словам президента союза, если поблажки для граждан соседнего государства будут сделаны, фермерам необходимо знать точные сроки и условия въезда. Пока, как отмечает Малишевский, ответа нет.

Во Франции призвали выйти «в поле» тех, кто из-за коронавируса не может выполнять свою работу. Министр сельского хозяйства страны Дидье Гийом обратился с такой просьбой к парикмахерам, официантам, флористам и тем, кто «временно не способен работать на своих законных местах». Всего, по его оценкам, отрасли требуется порядка 200 тыс. человек.

В связи с закрытием границ трудовые мигранты из Польши, Румынии и Испании не приедут на сбор урожая. Нам необходимо 45 тысяч сезонных работников в марте, 80 тысяч в апреле и столько же в мае, — заявила председатель французского союза аграриев FNSEA Кристиан Ламбер.

При этом, как отмечает The New York Times, в фермерских кругах идея привлечения рабочих без опыта воспринимается с долей скептицизма: на обучение новых людей понадобится время, кроме того для работы в поле подходят не все. Для выкорчёвывания растений и подрезания стеблей нужна физическая сила и выносливость.