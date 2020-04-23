Коронавирус убил в Италии 464 человека за сутки

https://static.news.ru/photo/71c75700-8580-11ea-8ad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Petyx/Ipa/Global Look Press

Число жертв COVID-19 в Италии за сутки выросло на 464 — до 25 549. Об этом заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Вместе с тем он добавил, что выздоровевшими за сутки объявлены 3033 жителя Италии, что обновило суточный рекорд. Этот показатель достиг 57 576 человек.

Сегодняшние данные особенно ободряющие. Число выздоровевших и выписанных впервые превысило количество новых случаев, — цитирует РИА Новости Боррелли.

Общее число случаев заражения за всё время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 189 973.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Италии в конце этой недели расскажут о планах постепенного ослабления карантинных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. Как ожидается, связанные с режимом чрезвычайной ситуации ограничения начнут снимать с 4 мая, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте. Он пояснил, что власти намерены действовать на основе национального плана, учитывающего территориальные особенности.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, выздоровели более 713 тысяч.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек выздоровел (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33 940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 выздоровели, 288 умерли.