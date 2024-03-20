Королевская семья Великобритании: новости 20 марта, скандал в клинике Кейт

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям, Кейт Миддлтон

Скандал с ретушированным фото Кейт Миддлтон заставил публику в Великобритании и за рубежом внимательнее приглядеться к официальным фото королевской семьи Виндзоров. Что нашли на фото, какой новый скандал связан с Кейт Миддлтон, действительно ли король Карл III еще жив, чем Трамп угрожает принцу Гарри?

Что заметили на фото покойной королевы Елизаветы

После скандала с первым после операции фото принцессы Кейт журналисты и фотоагентства стали внимательнее изучать старые фото королевской семьи. Вскоре появилась первая находка — агентство Getty Images выявило ретушь на фотографии покойной королевы Елизаветы II, сделанной 21 апреля 2022 года, в ее 97-й день рождения. На фото, сделанном за несколько недель до ее смерти, королева запечатлена вместе со своими правнуками.

Как пишет The Observer, эксперты выявили более десятка ретушированных мест. В основном обработке подверглись детали интерьера. Эксперты отмечают, что это изображение изменено более профессионально, нежели любительская обработка Кейт Миддлтон.

Что за скандал с клиникой принцессы Кейт

Между тем руководство частной Лондонской клиники, где в январе 2024 года проводилась операция на брюшной полости Кейт Миддлтон, сообщило о начале расследования: кто-то из персонала больницы «пытался получить доступ к ее медицинским данным».

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Лондонская клиника, куда Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, была госпитализирована для операции на брюшной полости

Как пишет Daily Mail, престижная клиника отказалась сообщить, когда пытались взломать медицинские архивы и кто находится под подозрением, однако заверила, что считает безопасность данных своих пациентов «приоритетом вне зависимости от статуса». Пресс-служба Кенсингтонского дворца не сообщила, известно ли принцессе о происшествии, заявив лишь, что «с этим вопросом разбираются в клинике».

Жив ли король Карл III

После появления 18 марта фейковых сообщений о смерти короля Великобритании публика внимательно следит за состоянием больного раком Карла III. В частности, изучаются все фотографии, которые успели сделать папарацци, которые следят за королем.

Daily Mail пишет, что всего через несколько часов после того, как его объявили умершим, Карла III заметили покидающим Виндзорский замок на заднем сиденье королевского лимузина. В дальнейшем официальные источники сообщили, что 75-летний монарх 19 марта принимал в Букингемском дворце ветеранов в честь 70-й годовщины окончания Корейской войны.

При этом официального фото короля с приема опубликовано не было — встреча с ветеранами проходила в частной обстановке. Как заявил «Известиям» друг королевской семьи Бен Дункан, страдающий от онкологии монарх просто не хочет представать в плохом виде.

«Когда ты борешься с раком и плохо себя чувствуешь, тебе не хочется делать фото. Если они опубликуют фото, на котором Чарльз будет выглядеть больным, это посеет панику среди общества», — отметил он.

Фото: Jonathan Brady/Keystone Press Agency/Global Look Press Карл III

Почему пропала Кейт Миддлтон

Тот же Дункан дал 20 марта свое объяснение исчезновению принцессы Кейт с глаз публики: по его словам, жена принца Уильяма просто не выдержала давления общественности после операции.

«Она восстанавливалась, но от нее не было никаких новостей до сегодняшнего дня: ее заметили около магазина рядом с домом. Можно было бы подумать, что все конспирологические теории развеются. Но можем ли мы с уверенностью сказать, что на тех фото были Кейт и Уильям. Всё очень запутанно. Кто знает, где она? Но она точно ушла из общественного поля Великобритании надолго. Моя теория заключается в том, что Кейт просто не справилась с навалившимся на ее плечи давлением», — заявил Бен Дункан.

Чем Трамп угрожает принцу Гарри

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вновь выступил с заявлениями в адрес принца Гарри, который получил вид на жительство в Америке, предположительно, в обход стандартных процедур. Трамп заявил GB News, что Гарри может быть выдворен из страны за то, что не сообщил об употреблении наркотиков при подаче заявления на ВНЖ, хотя в своих мемуарах позже писал, что употреблял кокаин, марихуану и психоделические грибы.

На вопрос интервьюера, бывшего британского политика Найджела Фараджа, экс-президент заявил, что Гарри «не получит никаких особых привилегий» по сравнению с остальными людьми, солгавшими в своих документах.

Почему столько внимания приковано к королевской семье Великобритании

Политолог Дмитрий Журавлев заявил aif.ru, что повышенное внимание СМИ к британской королевской семье может быть вызвано стремлением отвлечь публику от ситуации на Украине и выборов в России.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Королевская семья Великобритании

«Либо кто-то хочет привлечь внимание к монархии, либо наоборот: кто-то хочет добить монархию, потому что Карл III неимоверно непопулярен и у монархии остается последний редут, принц Уильям. Он последний. Младший брат оскандалился полностью, но и у Уильяма тоже не кристальная репутация, однако на фоне остальной королевской семьи он последний, кого британцы принимают как положительного героя. Если этот редут падет, то британской монархии будет очень тяжело», — отметил Журавлев.

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