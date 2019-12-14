https://static.news.ru/photo/68e7ea00-1f3c-11ea-a36e-fa163e074e61_660.jpg Джереми Корбин Фото: George Cracknell Wright/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер партии лейбористов Джереми Корбин извинился за поражение на парламентских выборах.

Я честно признаю. Результаты выборов принесли сокрушительный удар для каждого, кому нужны реальные перемены в нашей стране. Я хотел объединить страну, которую я люблю, и мне жаль, что мы не справились, и я беру на себя ответственность за это, — цитирует «Интерфакс» Корбина.

В 650-местной палате парламента консерваторы получили 364 места, лейбористы — 203, Шотландская нацпартия — 48, либеральные демократы — 11.

Борис Джонсон отметил, что факт победы консерваторов показывает настроение британцев. Граждане выступают за Brexit, говорит он. По словам лидера консерваторов, Brexit будет завершён до 31 января 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Кремль выразил надежду на добрые отношения с Британией после победы тори.