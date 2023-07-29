Консульский отдел посольства России в Молдавии приостановит работу Консульский отдел посольства России в Молдавии временно приостановит прием с 5 августа

Фото: moldova.mid.ru

Посольство России в Молдавии

Консульский отдел посольства Российской Федерации в Молдавии с 5 августа временно приостановит прием, сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства. В ведомстве уточнили, что прием будет приостановлен по техническим причинам.

В консульском отделе посольства России в Республике Молдова по техническим причинам с 5 августа 2023 г. временно приостановлен прием, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Игорь Захаров заявил, что 45 сотрудников посольства России, включая дипломатов и технический персонал, будут высланы из страны. Численность персонала сократят до 10 дипломатических работников и 15 сотрудников, выполняющих административные и технические функции.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что высылка российских дипломатов из Молдавии негативно отразится на гражданах республики. По ее словам, в связи с этим ожидается ухудшение культурных, образовательных, духовных, деловых и человеческих контактов между двумя странами.

До этого власти финского Турку запретили сотрудникам генконсульства России пользоваться коттеджем на острове Какскерра. Поводом для данного решения стало сообщение о намерении Хельсинки закрыть российскую дипмиссию в Турку с 1 октября.