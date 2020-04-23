Конституционный суд Молдавии отменил соглашение о займе у России €200 млн

Конституционный суд Молдавии приостановил соглашение о займе у Российской Федерации в размере €200 млн, который оспорила парламентская оппозиция. Такое решение было принято на заседании 23 апреля.
КС удовлетворил просьбу депутата парламента Республики Молдова Сергея Сырбу относительно приостановления действия <...> соглашения между правительством РФ и правительством Республики Молдова о предоставлении правительству Республики Молдова государственного финансового займа, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Как ранее писал NEWS.ru, Кишинёв и Москва договорились о предоставлении кредита 17 апреля. Посол республики в России Андрей Негуца подписал соответствующее соглашение с руководством Минфина РФ. Предоставленный РФ кредит в €200 млн Молдавия планировала направить на ликвидацию экономических последствий пандемии коронавируса.