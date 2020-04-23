Конституционный суд Молдавии отменил соглашение о займе у России €200 млн

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Партия президента Украины Владимира Зеленского — «Слуга народа» — отказалась от финансирования за счёт госбюджета до конца 2020 года, рассказала замглавы фракции в Верховной раде Евгения Кравчук. Освободившиеся деньги потратят на борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

Она также призвала остальные политические объединения «подхватить эту эстафету». Киев планировал перечислить в 2020-м около 140 млн гривен «Слуге народа» ($5 млн). Мы профинансируем общественные организации, которые занимаются закупкой медикаментов,...