Композитор Паулс высказался о запрете на въезд россиян в Прибалтику Латвийский композитор Паулс заявил, что артисты должны спокойно выступать в любых странах

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Раймонд Паулс

Латвийский композитор Раймонд Паулс выступил против запрета на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу гражданам РФ, который вступит в силу с 19 сентября. Во время разговора с радиостанцией «Говорит Москва» дирижер заявил, что артисты должны быть вне политики и выступать в разных странах. Он также посетовал, что время фестивалей в Юрмале уже прошло.

Я за то, чтобы артисты спокойно могли ехать через границу и могли выступать. Остальное меня не волнует. К сожалению это ушло. Хорошо началось в советское время когда-то, но конец как был, так был. Там уже решали все деньги, — заявил Паулс.

Ранее глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония, Латвия, Литва и Польша приняли решение закрыть въезд для россиян, в том числе с шенгенскими визами на руках, которые были выданы третьими государствами, с 19 сентября. Он отметил, что санкции на территории его страны начнут действовать в 00:00 часов по местному времени.

До этого глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки не станут ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии. Он добавил, что страна уже значительно сократила количество туристических виз, выдаваемых гражданам РФ.