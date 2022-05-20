Командир «Азова» Прокопенко вышел с «Азовстали» и сдался в плен Корреспондент Первого канала Куксенкова: командир «Азова» Прокопенко вышел с завода «Азовсталь» и сдался в плен

Фото V Ictor/XinHua/Global Look Press

Командир полка «Азов» Денис Прокопенко вышел с завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен российским военным, сообщила в Telegram-канале корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

Командир «Азова» Денис Прокопенко Редис вышел с «Азовстали» и сдался в плен. Экстракция на максималках, — отметила она.

Данная информация официально не подтверждена.

Ранее Куксенкова сообщила, что замкомандира «Азова» Святослав Паламар (Калина) вышел с «Азовстали» и сдался в плен. По её словам, он сдал автомат и пистолет.

С территории комбината также вышел командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына). По словам Куксенковой, он выглядел «почти свеженьким», сдал оружие и прошел досмотр перед погрузкой в автобус.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил на коллегии ведомства, что на территории «Азовстали» было спасено 177 мирных жителей, в том числе 85 женщин и 47 детей. По его словам, сложили оружие 1908 украинских военных, которые оказались заблокированы на заводе. Он добавил, что ранее сложили оружие 1387 украинских морских пехотинцев.