Командир полка «Азов» Денис Прокопенко вышел с завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен российским военным, сообщила в Telegram-канале корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.
Командир «Азова» Денис Прокопенко Редис вышел с «Азовстали» и сдался в плен. Экстракция на максималках, — отметила она.
Данная информация официально не подтверждена.
Ранее Куксенкова сообщила, что замкомандира «Азова» Святослав Паламар (Калина) вышел с «Азовстали» и сдался в плен. По её словам, он сдал автомат и пистолет.
С территории комбината также вышел командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына). По словам Куксенковой, он выглядел «почти свеженьким», сдал оружие и прошел досмотр перед погрузкой в автобус.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил на коллегии ведомства, что на территории «Азовстали» было спасено 177 мирных жителей, в том числе 85 женщин и 47 детей. По его словам, сложили оружие 1908 украинских военных, которые оказались заблокированы на заводе. Он добавил, что ранее сложили оружие 1387 украинских морских пехотинцев.