Ключевого свидетеля по делу Ассанжа отправили в исландскую тюрьму

Один из ключевых свидетелей обвинения по делу против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Сигурдур Тордарсон заключён под стражу в Исландии. Он находится в самой охраняемой тюрьме «Литла Храун». Об этом сообщает газета Stundin.

Адвокат Тордарсона подтвердил эту информацию. Мужчина был задержан после того, как вернулся из поездки в Испанию. Он обвиняется в даче ложных показаний. В решении суда используется редко применяемый закон, направленный на то, чтобы помешать рецидивистам продолжать совершать правонарушения. Однако пока неясно, сыграли ли недавние признания Тордарсона какую-либо роль в подобном исходе.

В июне мужчина сообщил, что Ассанж не просил его взламывать телефоны политиков. Позднее он утверждал, что получил файлы, на которых якобы были записи разговоров парламентариев от неизвестного источника, который предложил поделиться этими данными с Ассанжем. По данным Stundin, Тордарсон не проверял содержимое файлов и не знает, что на них находилось.

Власти Швеции в 2010 году обвинили основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в изнасиловании, с 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора, власти которого пообещали ему политическое убежище. Однако в 2019 году эквадорские власти дали добро на арест Ассанжа, он был задержан британской полицией. Также США вменяют Ассанжу 17 эпизодов шпионажа и раскрытия секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит тюремный срок до 175 лет, а также есть риск, что его приговорят к смертной казни.

4 января 2021 года судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американской стороне в экстрадиции Ассанжа. Адвокаты пытаются добиться освобождения журналиста под залог из-за проблем со здоровьем.