Кличко заявил о «невероятном давлении» российской армии на ВСУ Bild: Кличко заявил о нехватке солдат и боеприпасов у ВСУ

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил немецкой газете Bild, что в последнее время ВСУ испытывают беспрецедентное давление со стороны российской армии. По его словам, Украина переживает тяжелый период из-за нехватки солдат и боеприпасов.

Украина успешно сражается против сильнейшей армии мира, но в последнее время наблюдается «невероятное давление с российской стороны», — приводит издание слова Кличко.

Градоначальник также признался, что остался разочарован решением бундестага, который 17 января большинством голосов отклонил поставку крылатых ракет Taurus Украине. По словам Кличко, ВСУ было важно получить эти ракеты, чтобы нарушить логистику российских войск. Он отметил, что украинские военные также могли бы применять Taurus для уничтожения складов оружия ВС РФ.

Пользуясь случаем, Кличко обратился к немцам, заявив, что украинцы защищают не только свою страну, но и весь Евросоюз. Он подчеркнул, что никогда не следует недооценивать Россию. Мэр Киева заявил, что президент РФ Владимир Путин «заходит настолько далеко, насколько ему позволяют».

Ранее немецкий политолог Грегор Шпицен предположил, что Германия отказалась передавать Киеву ракеты Taurus из-за боязни оказаться втянутой в конфликт. По мнению эксперта, в бундестаге могли понять, что противостояние, скорее всего, не удастся завершить на условиях Запада и Украины.