Кличко намекнул, кого пришло время заменить после Залужного Кличко: если можно уволить Залужного, значит это касается и президента

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Владимир Зеленский

Бывший боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, заявил, что даже в условиях СВО украинцы должны иметь возможность выбирать президента. В интервью изданиям Focus и Tagesspiegel он отметил, что главкома ВСУ поменяли во время конфликта. Значит, можно поменять и президента, подчеркнул Кличко.

Если можно менять главнокомандующего войсками в военное время, то то же самое должно касаться и президента, не так ли? — сказал он.

По его словам, на Украине можно было бы провести президентские выборы с помощью дистанционного голосования.

Мы все еще демократия. Не правительство должно отдавать приказы народу, а наоборот, — резюмировал Кличко.

Он добавил, что Украина продолжает нуждаться в западном вооружении, поставки которого имеют для Киева критическое значение. Кличко сказал, что стране нужно еще больше боеприпасов, а также ракет и истребителей F-16.

Ранее мэр украинской столицы назвал отставку Валерия Залужного с поста главкома ВСУ серьезной ошибкой Зеленского. Он считает, что украинский лидер был обязан объяснить причину решения, из-за которого многие в стране «почувствовали растерянность и отчаяние».

Тем временем, сам Зеленский заявил о планируемых кадровых назначениях в Силах обороны страны. При этом он не стал уточнять, какие именно перестановки произойдут. Перед этим он дал карт-бланш на смену военачальников новому главкому ВСУ Александру Сырскому.