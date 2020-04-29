Кличко на карантине постриг себя и сделал укладку

https://static.news.ru/photo/e99d4f14-8acb-11ea-9819-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как ухаживает за собой во время карантина. Градоначальник постриг сам себя и сделал укладку дома.

Политик заснял процесс на видео и наложил на запись песню Энди Савала Corona Virus. Ролик опубликован в Telegram-канале Виталия Кличко.

С утра принарядился, — написал Кличко, сообщает РЕН ТВ.

На Украине был введён общенациональный карантин с 12 марта. Запрещены прогулки в парках и на набережных, нельзя посещать детские и спортивные площадки. В стране не работают парикмахерские, салоны красоты и другие организации. При выходе из дома украинцы должны носить средства индивидуальной защиты.

NEWS.ru писал, что украинское правительство урезало предельные зарплаты для чиновников на время пандемии. Они снизятся с 1,25 млн гривен до 47,23 тысяч. Средняя зарплата в стране составляет 11 446 гривен.