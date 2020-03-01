https://static.news.ru/photo/362fe3d6-5bde-11ea-aa0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joko/imagebroker.com/Global Look Press

Власти Республики Кипр решили аннулировать паспорта трёх зарубежных инвесторов, которые получили гражданство в обмен на вложения в экономику островного государства.

В ноябре кипрское правительство запустило аналогичную процедуру в отношении 26 иностранцев. Газета Politis назвала среди них российского миллиардера Олега Дерипаску, но представители бизнесмена опровергли информацию.

Кандидатов на лишение «золотых паспортов» Совету министров Кипра предоставил глава МВД Никос Нурис. Решение принято после тщательных проверок, — цитирует РБК крупнейшую кипрскую газету Phileleftheros.

В издании отметили, что процедура начнётся позже, а имена тех, кто потеряет гражданство, пока неизвестны. Кипр с 2004 года входит в Европейский союз, и его граждане могут свободно перемещаться по ЕС.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году около 782 тысяч россиян посетили Кипр. Страна уступила лишь Великобритании по числу отдохнувших на острове туристов.