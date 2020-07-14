Киевлянам предрекли карантин из-за коронавируса на полтора года

https://static.news.ru/photo/580eb184-c5cf-11ea-acf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жителям украинской столицы следует готовиться к длительному карантину. Ограничения могут продлиться до конца 2021 года, считает глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Сейчас карантин действует до 31 июля, однако, по неофициальным данным, может быть продлён правительством до 14 августа. Рубан же считает, что в итоге непопулярная мера может быть введена на неопределённый срок.

Он отметил, что сейчас в Киеве «стабильно высокие показатели по заболеваемости». Поэтому, по словам специалиста, «ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходится».

Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня, не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года, — цитирует Рубана «Страна.ua».

Он также заявил о необходимости усилить наблюдение за группами риска — людьми старше 60 лет и лицами с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Вдобавок к этому, по его мнению, следует по-прежнему соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

При этом Рубан выразил уверенность, что бизнес продолжит работать, однако предложил разработать для него чёткие санитарные правила.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что стране следует готовиться ко второй волне пандемии коронавируса. По официальным данным, украинское правительство уже готовит больницы к новому всплеску заболеваемости. Сейчас они могут единовременно принять до 30 тысяч пациентов.