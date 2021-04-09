Украина ждёт эскалации конфликта после вступления в НАТО

https://static.news.ru/photo/37247e0c-9a0b-11eb-817b-96000091f725_660.jpg Фото: YVES HERMAN/Reuters

После вступления в НАТО Украину ждёт более масштабный конфликт, считает советник украинкой делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

По его словам, это произойдёт из-за нежелания России допустить вхождения Украины в Североатлантический альянс.

Россия не может ни при каких обстоятельствах допустить наше вступление в НАТО. Нам придётся заплатить за вступление в НАТО еще более масштабным конфликтом, — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что Вашингтон готов оказать поддержку Киеву по вступлению в НАТО. Однако она подчеркнула, что решение о принятии Украины остаётся за Североатлантическим альянсом.

Накануне в НАТО заявили, что Украина — ценный и долгосрочный партнёр Альянса. Объединение проводит политику «открытых дверей», но надеется на внутренние реформы в стране.

6 апреля резидент Украины Владимир Зеленский в разговоре с канадским премьер-министром Джастином Трюдо выразил надежду на помощь Канады в получении Киевом плана действий по вступлению в НАТО