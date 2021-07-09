В Киеве захотели депортировать россиян из Крыма

Граждане России, которые незаконно оккупировали полуостров Крым, должны быть выдворены за пределы региона. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

На сегодняшний день, по словам министра, судьба русского населения решается. Главная задача для властей Украины — «деоккупация» региона. Данное событие, как уточнил чиновник, должно произойти обязательно.

У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат такие призывы. Но я сторонник юридической процедуры под названием — выдворение. Если те граждане попали в Крым не через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, то следствием будет выдворение, — заявил Резников.

По предварительной оценке украинских властей, на сегодняшний день в Крыму нелегально проживает около миллиона русских. При этом до сих пор происходит ввоз населения из России для ассимиляции местных.

Ранее стало известно, что Киев готов обсуждать модернизацию Минских соглашений при посредничестве США.