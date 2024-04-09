Киев уличили в провоцировании эскалации в Приднестровье МИД РФ: Киев продвигает силовой сценарий развития конфликта в Приднестровье

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Киев продвигает силовые сценарии решения приднестровского вопроса, заявил глава Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его словам, которые приводит ТАСС, это затрудняет поиск путей урегулирования ситуации в регионе.

Меры экономического и иного давления Кишинева на Тирасполь, а также продвигаемые Киевом силовые сценарии решения приднестровской проблемы не приближают, а затрудняют поиск жизнеспособных путей урегулирования, — подчеркнул он.

Дипломат заявил, что Украина объявила в розыск главного переговорщика от Приднестровья, главу его внешнеполитического ведомства Виталия Игнатьева, и назвал это еще одним фактором эскалации. Вместе с этим Полищук напомнил, что Киев, как и Москва, является гарантом и посредником в процессе приднестровского урегулирования. Поэтому решения украинских властей наносят серьезный удар по переговорному процессу, добавил он.

Ожидаем адекватной реакции на это со стороны ОБСЕ накануне запланированного на 12 апреля визита в регион действующего председателя организации [главы МИД Мальты Яна] Борга, — заключил Полищук.

В конце марта МВД Украины объявило в розыск Виталия Игнатьева, который является уроженцем Одесской области. На сайте указано, что приднестровского дипломата обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны и коллаборационной деятельности. До этого СБУ обвиняла Игнатьева в призывах к изменению границ Украины, а также в информационном сотрудничестве с Россией. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по украинскому законодательству.

Как считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, ситуация в Приднестровье остается неспокойной и Россия должна ее отслеживать. По его словам, НАТО будет продолжать оказывать давление на Молдавию, а Москва, в свою очередь, не может оставить Приднестровье в беде. Что касается начала боевых действий, то такой вариант маловероятен, добавил депутат.