https://static.news.ru/photo/28dd565e-6468-11ea-b1b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadym Zhuravlov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Городской совет Киева принял решение разорвать договоры об аренде земельных участков с посольством России. На фигурировавших в документах земельных наделах ранее предполагалось строительство новых помещений дипмиссии.

Расторжение договоров депутаты горсовета согласовали ещё в феврале 2017 года, передаёт «Укринформ». Тем не менее с тех пор практических действий по исполнению решения предпринято не было.

Участки были оформлены под строительство посольства, консульства, а также резиденции российского посла. Сейчас посольство находится в другом месте.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, украинские радикалы сорвали презентацию плана примирения Киева с Донбассом. После того как советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо вынужденно завершил мероприятие, агрессивно настроенные активисты обматерили его и стали толкать к выходу, свалив с ног.