Городской совет Киева принял решение разорвать договоры об аренде земельных участков с посольством России. На фигурировавших в документах земельных наделах ранее предполагалось строительство новых помещений дипмиссии.
Расторжение договоров депутаты горсовета согласовали ещё в феврале 2017 года,
Участки были оформлены под строительство посольства, консульства, а также резиденции российского посла. Сейчас посольство находится в другом месте.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, украинские радикалы сорвали презентацию плана примирения Киева с Донбассом. После того как советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо вынужденно завершил мероприятие, агрессивно настроенные активисты обматерили его и стали толкать к выходу, свалив с ног.
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