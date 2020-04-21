Киев перепишет статьи в «Википедии» об Украине и российской агрессии

https://static.news.ru/photo/5ba870a0-84bb-11ea-a54a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел Украины объявило о начале корректировок в интернет-энциклопедии «Википедия» статей, посвящённых стране. Исправления будут внесены в тексты, которые власти считают необъективными, сообщили в пресс-службе МИД.

Целью кампании официально заявлено противодействие дезинформации об Украине и распространение выверенной информации на разных языках.

Статьи из «Википедии» ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру. Поэтому очень важно, чтобы информация об Украине в этой энциклопедии была максимально объективной и достоверной, — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Партнёром МИД в объявленной кампании выступила общественная организация «Викимедиа Украина» — крупнейшее на территории страны объединение администраторов интернет-энциклопедии.

В МИД уточнили, что дипломаты намерены заполнять пробелы и исправлять неточности на темы российской агрессии, интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, отношений с другими государствами, а также деятельности страны в международных организациях и публичной дипломатии.