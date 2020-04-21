Киев перепишет статьи в «Википедии» об Украине и российской агрессии

https://static.news.ru/photo/5ba870a0-84bb-11ea-a54a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Министерство иностранных дел Украины объявило о начале корректировок в интернет-энциклопедии «Википедия» статей, посвящённых стране. Исправления будут внесены в тексты, которые власти считают необъективными, сообщили в пресс-службе МИД.
Целью кампании официально заявлено противодействие дезинформации об Украине и распространение выверенной информации на разных языках.
Статьи из «Википедии» ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру. Поэтому очень важно, чтобы информация об Украине в этой энциклопедии была максимально объективной и достоверной, — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Партнёром МИД в объявленной кампании выступила общественная организация «Викимедиа Украина» — крупнейшее на территории страны объединение администраторов интернет-энциклопедии.
В МИД уточнили, что дипломаты намерены заполнять пробелы и исправлять неточности на темы российской агрессии, интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, отношений с другими государствами, а также деятельности страны в международных организациях и публичной дипломатии.
Осенью 2019 года в России было принято создать национальный аналог «Википедии» — онлайн-портал Большой российской энциклопедии. Как писал NEWS.ru, распоряжение об этом тогда подписал Дмитрий Медведев, который в ту пору занимал пост главы правительства. Разработка была оценена примерно в 2 млрд рублей. При этом в Кремле пообещали не запрещать «Википедию» и не ограничивать доступ к ней после появления нового ресурса.