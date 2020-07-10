Киев аргументировал свою позицию по Минским соглашениям

https://static.news.ru/photo/a6ed513c-c2d4-11ea-9798-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников рассказал о нюансах Минских соглашений. По его словам, на сегодняшний день в них многое не работает.

Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. В том числе, об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау (Ангелы) Меркель о том, что «Минск» не высечен на камне. Ничего нового я не сказал, — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что ТКГ (трёхсторонняя контактная группа) — это технический и логистический центр, задача которого контактировать по возникающим вопросам. Однако все решения могут приниматься только лидерами «нормандского формата».

Ранее Киев назвал минские соглашения неактуальными. С таким заявлением выступил Резников. Другой украинский политик — Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по урегулированию конфликта на Донбассе ещё не умер только потому, что держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Как информировал NEWS.ru, Совбез РФ разочарован отсутствием прогресса по ситуации в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.