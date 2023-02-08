Король Великобритании Карл III примет президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Лондон, говорится в заявлении Букингемского дворца, опубликованном Sky News. Украинский лидер также встретится с премьер-министром страны Риши Сунаком.
Букингемский дворец подтвердил, что король сегодня проведет аудиенцию с господином Зеленским, — сообщает телеканал.
У Зеленского также запланирована встреча с украинскими военными, которые проходят подготовку в Соединенном Королевстве.
Ранее сообщалось, что Великобритания планирует предложить Украине вооружение более дальнего радиуса действия. В Лондоне полагают, что новое оружие поможет Киеву защитить объекты критической инфраструктуры.
Ранее британское Минобороны сообщило, что военнослужащие ВСУ прибыли в Великобританию, где они пройдут курс обучения использованию танков Challenger 2. О поставках тяжелой техники Киеву было объявлено в середине января.