Карл III даст аудиенцию Зеленскому в Лондоне

Фото: IMAGO/Paul Marriott/Global Look Press

Карл III

Король Великобритании Карл III примет президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Лондон, говорится в заявлении Букингемского дворца, опубликованном Sky News. Украинский лидер также встретится с премьер-министром страны Риши Сунаком.

Букингемский дворец подтвердил, что король сегодня проведет аудиенцию с господином Зеленским, — сообщает телеканал.

У Зеленского также запланирована встреча с украинскими военными, которые проходят подготовку в Соединенном Королевстве.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует предложить Украине вооружение более дальнего радиуса действия. В Лондоне полагают, что новое оружие поможет Киеву защитить объекты критической инфраструктуры.

Ранее британское Минобороны сообщило, что военнослужащие ВСУ прибыли в Великобританию, где они пройдут курс обучения использованию танков Challenger 2. О поставках тяжелой техники Киеву было объявлено в середине января.