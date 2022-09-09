Карл III объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским

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Карл III обратился к британским подданным с первым телевизионным обращением в качестве монарха. В ходе выступления он объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Обращение короля транслировал, в частности, канал Washington Post на YouTube.

Мой наследник Уильям становится герцогом Корнуолльским. Сегодня я с гордостью объявляю его принцем Уэльским, — произнес монарх.

Карл III сказал, что роль и обязанности монарха остаются прежними. Обращаясь к народу, он поклялся поддерживать «конституционные принципы в сердце Великобритании», как это делала Ее Величество королева Елизавета II с «непоколебимой преданностью».

Где бы вы ни жили, в Соединенном Королевстве или во владениях и территориях по всему миру, каким бы ни было ваше происхождение и вера, я буду стараться служить вам с верностью, уважением и любовью, как я делал на протяжении моей жизни, — отметил он.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы. Монарх скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности. Официально его объявят новым монархом Великобритании 10 сентября в 12:00 мск.