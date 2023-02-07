Как Виктор Янукович получил власть на Украине и потерял ее

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Виктор Янукович

7 января 2010 года Виктор Янукович со второй попытки выиграл президентские выборы на Украине. Но в итоге он стал, наверное, самым противоречивым главой украинского государства и вызывал к себе ненависть у многих. Никого не обвиняли одновременно в пророссийской и антироссийской политике. Чтобы разобраться во взлетах и падениях Виктора Януковича потребуется сначала взглянуть на то, чем же была Украина после 1991 года.

Независимая Украина

Сразу после провала августовского путча 1991 года, Верховный Совет Украины проголосовал за независимость республики. Началось строительство «свободной Украины», и этот процесс сразу же принял выраженный антирусский характер. Оставшаяся у власти в Киеве коммунистическая номенклатура фактически капитулировала перед националистами, и они начали определять политическую повестку страны.

О том, насколько важен для киевской власти стал антироссийский курс, свидетельствует, например, название программной книги, написанной президентом Леонидом Кучмой — «Украина — не Россия». В этом толстом томе автор пространно доказывал, что Украина столетиями стонала под русским игом, что украинский народ не имеет никакого отношения к русскому, что даже коммунизм — это чисто русское явление, которое принесли на Украину «оккупанты». В таком же и даже еще более радикальном духе высказывались представители культурной элиты страны. Украинская государственность оказалась пропитана идеологией национализма. Любой политик, даже заявляющий, что он является искренним другом России, получив хоть немного власти, оказывался под влиянием этой среды.

Типичный пример — сам президент Кучма. Он пришел к власти в 1994 году под лозунгами сотрудничества с Россией. К тому моменту украинский народ устал от власти партаппаратчика Леонида Кравчука и его окружения. Поэтому кандидат в президенты, всю жизнь проработавший на заводе «Южмаш» в Днепропетровске, воспринимался чуть ли не как защитник русской общины на Украине. Да и украинцы совершенно не желали становиться марионетками Запада, вступать в НАТО, на чем решительно настаивали националисты. Лозунги, под которыми Кучма шел на выборы, были очень дружественными по отношению к Москве. «Коррумпированный партийный бюрократ <...> Леонид Кравчук хочет отобрать у наших детей последнее, что осталось, — русский язык», — говорил избирателям Кучма. Именно это помогло ему одержать победу.

Но стоило Кучме стать президентом, как он подписал хартию о партнерстве Украины и НАТО, объявил, что вступление в НАТО — это стратегическая цель государства, создал явственно антироссийский политический блок ГУАМ, довел отношения с Россией до споров из-за статуса Черноморского флота и конфликта из-за косы Тузла. В результате уже на втором президентском сроке Кучмы русскоязычное большинство украинских граждан ощущало разочарование в человеке, который сначала обещал взаимовыгодную дружбу с Россией и русский язык в качестве государственного, а затем обманул своих избирателей.

Фото: Song Zongli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Виктор Янукович

Путь к власти

И тут на политической сцене Украины появился Виктор Янукович. Он родился в рабочей семье в 1950 году в городке Енакиево в Донбассе. Мать его рано умерла, отец женился второй раз, так что Виктор предпочитал жить у бабушки, а воспитала его улица. Времена тогда были суровые, да и Донбасс был не похож на пансион благородных девиц. В СМИ попали сведения, что он входил в банду «Пивновка» и в 17 лет уже получил срок за ограбление, отсидев год, был условно-досрочно освобожден, а затем снова попал в руки закона на этот раз за побои.

В 22 года Янукович закончил горный техникум, потом пошел в институт, одновременно работая сварщиком, слесарем, автомехаником. Настроенный сделать карьеру, он вступил в комсомол, затем в КПСС и уже в 26 лет был назначен директором авторемонтного предприятия, дальше занимая уже исключительно руководящие посты.

К моменту получения Украиной независимости это был влиятельный региональный хозяйственник с большими связями. Это позволило приватизировать последнее место работы и, став собственником, дальше вести жизнь крупного предпринимателя. Что интересно, все сведения о деятельности Януковича в начале 1990-х пропали, а среди украинских журналистов ходили упорные слухи о том, что в это время он был связан с организованной преступностью.

И тут в 1996 году Януковича, совершенно не занимавшегося политикой, внезапно назначили заместителем донецкого губернатора. Того только что прислали из Киева, где он занимал должность министра, отчего воспринимал новый пост как ссылку и не слишком-то интересовался местными проблемами, отдав управление регионом в руки первого зама. Так что уже в 1997 году нерешительного начальника сняли, а его место занял Янукович. С руководства Донбассом начался его путь в политику.

Янукович оказался неплохим управленцем. Экономика Донбасса росла, повышался уровень жизни и доходы населения. Губернатор пользовался народной поддержкой, всегда выступал за родной регион, пусть осторожно, но критиковал националистов, сидевших на высоких постах в Киеве. Так у Януковича образовалась репутация защитника интересов населения Восточной Украины и вообще всего русскоязычного населения.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Виктор Янукович

Во власти в оппозиции

В 2002 году стремительно теряющий поддержку избирателей Кучма вновь пытается опереться на русскоязычное большинство, которое оказалось поставлено в положение угнетаемого меньшинства. К тому же в киевском правительстве царили коррупция и некомпетентность, так что крепкий хозяйственник мог спасти положение. Так Янукович стал премьер-министром. Многие восприняли такой шаг как официальное объявление преемника. И действительно, Янукович сразу же развил бурную политическую деятельность. Уже в 2003 году он возглавил «Партию регионов», которая имела совершенно невнятную политическую позицию «за все хорошее», но считалась умеренной и прорусской. А в 2004 году выдвинулся кандидатом в президенты Украины.

Дальше началась настоящая эпопея, связанная с выборами и последовавшей за этим «оранжевой революцией». Украина раскололась: русскоязычный восток и юг страны поддержали Януковича, а центр и запад проголосовали за его оппонента, националистически настроенного западенца Виктора Ющенко. Конкуренты шли почти вровень, отличаясь лишь долями процентов. По результатам второго тура победу одержал Янукович. Националисты естественно обвинили власть в фальсификации выборов, был организован первый Майдан. Тогда украинские власти приняли невиданное решение, было назначено повторное голосование. Тогда почти все средства массовой информации контролировались сторонниками Ющенко, который выиграл выборы с преимуществом в 8%.

Янукович ушел в оппозицию. А на Украине начали воплощать идеи нового президента. Был создан Институт национальной памяти, главной задачей которого стало выискивание «обид», нанесенных русским государством украинской нации. Институт вскоре превратился в могущественное ведомство по делам идеологии, которое стало буквально цензурировать массмедиа, учебники, всю украинскую культурную среду. Русский язык начал подвергаться все большим ограничениям. Произошла реабилитация ОУН (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и ее боевого подразделения УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Нацист Роман Шухевич посмертно получил звание Герой Украины.

Такая национальная политика и полный провал реформ в экономике привели к массовому недовольству населения. Партия регионов победила на следующих выборах в парламент. Ющенко попытался сохранить власть, пригласив в правительство своего оппонента: с 2006 по 2007 год Янукович снова премьер-министр. Но конструктивно работать с националистическим окружением президента не получилось, и Янукович вновь ушел в оппозицию. Это был хитрый ход — всем уже было понятно, что Ющенко растерял былую популярность и не выиграет следующие выборы. А значит, не стоило связывать себя с аутсайдером.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Виктор Янукович

Президент

На выборах 2010 года Янукович одержал победу с 49% голосов, Ющенко поддержали лишь 5%. И тут «защитник русскоязычного Донбасса» стал проводить многовекторную политику — лавировать между интересами России и Запада с целью получения выгод как от Москвы, так и от Вашингтона с Брюсселем. Обещания дать русскому языку статус государственного, защищать права Крымской автономии, вступить в Таможенный союз и Единое экономическое пространство с Россией, оказались забыты.

Президент одновременно говорил, что курс на евроинтеграцию безальтернативен, и обещал вступление в ТС, продлевал соглашение о базировании Черноморского флота России в Крыму, но выторговывал для Украины максимальные уступки по газовому контракту. Распорядился подготовить соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, которое на Украине многие сочли чуть ли не первым шагом к вступлению в ЕС, и тут же публично отказался его подписать. Такая непоследовательная политика привела к тому, что Янукович растерял своих былых сторонников из числа русскоязычных. Но и националисты продолжали считать Януковича своим врагом.

Уже первый год президентства завершился тем, что, по данным некоторых опросов, лишь 35% избирателей положительно оценивали деятельность главы государства. Это была настоящая катастрофа, но Янукович не смог доказать свою способность решительно и эффективно управлять государством. На Украине шла волна рейдерских захватов собственности, во власти процветала коррупция, экономика стагнировала. Избиратели не видели никаких отличий «прорусского» Януковича от его оппонентов националистов. Восток и юг поддерживали президента лишь потому, что справедливо опасались: придет новый Ющенко — и станет еще хуже.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Виктор Янукович и Владимир Путин

Второй Майдан

Хотя многие экономисты предупреждали, что соглашение об ассоциации с ЕС невыгодно Украине, многие украинцы полагали, что соглашение — это не просто открытие своего рынка для беспошлинного ввоза европейских товаров, а начало вступления в Евросоюз, путь к огромным кредитам и модернизации страны, хотя в Брюсселе говорили, что Украина не соответствует требуемым стандартам ЕС. Отказ Януковича от подписания соглашения был воспринят как предательство, президента обвинили в продажности, СМИ рассказывали, что Януковича подкупил или запугал лично Владимир Путин и что президент Украины покорно следует воле Москвы (что, разумеется, было ложью, потому что Янукович, наоборот, всячески уклонялся от возможности сближения с Россией).

С 21 ноября 2013 года до 22 февраля 2014 года на площади Независимости в Киеве находился палаточный городок, в котором собрались тысячи протестующих. Очень быстро организовались отряды боевиков, в которые вступали члены радикальных партий и футбольные фанаты. Протестующие чувствовали свою силу и начали грозить властям национальной революцией. В ответ на востоке и юге Украины начались выступления русской общественности. Жители Донбасса считали, что приход к власти националистов закончится окончательным расколом общества и кровавым террором. В свою очередь украинские газеты и телевидение запугивали обывателей образом «донецких гопников».

После того как Янукович приказал спецназу МВД разогнать протестующих, участники Майдана перешли к агрессивным действиям. В представителей закона стреляли и бросали бутылки с зажигательной смесью. Власть сдалась и больше не предпринимала попыток навести порядок в столице. А на Майдане уже открыто работали представители иностранных государств и организаций. Видя слабость лидера, люди из его команды начали перебегать на сторону оппозиции.

В январе протестующие попытались захватить правительственные здания в Киеве, а после 22 января начали силой брать под контроль органы власти по всей Украине. Янукович не предпринимал ничего. Под давлением Запада 21 февраля президент пошел на переговоры с оппозицией. Янукович приказал правоохранительным органам отступить от Майдана, из Киева были выведены части спецназа, верные правительству. Но соглашение оказалось ложью. Никто не собирался оставлять власть в руках Януковича. Лишившись опоры в лице силовиков, президент с маленькой группой приближенных тайно бежал из Киева. На следующий день 22 февраля боевики Майдана захватили правительственный квартал. Власть президента пала. Парламент назначил исполняющим обязанности президента радикального националиста Александра Турчинова.