Как венгерский президент «срезал» Зеленского

Как мы отмечали ещё в первом анализе новой крымской игры Владимира Зеленского, решение США не присылать на киевские посиделки госсекретаря Энтони Блинкена скажется в целом на западном представительстве. Но выяснилось, что американцы заодно задали и теневую тематику встречи. В Киев прилетела министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. А Германия, будучи в курсе планов заокеанских партнёров, заменила, вопреки предварительным обещаниям, министра иностранных дел Хайко Мааса на коллегу американки — министра экономики и энергетики Петера Альтмайера.

А ведь речь шла не только о ведущих западных державах, но и о странах, которые уже шесть лет фактически контролируют внутреннюю политику Украины в лице «подведомственных» партий. Конечно, энергетический вопрос в свете грядущего запуска «Северного потока — 2» крайне болезнен для Киева. Но замена политических министров на чисто технологических выглядит жёстким и фактически унизительным указанием нынешнему украинскому правящему режиму его настоящего и будущего места в мире. На деле ему ненавязчиво предложили не играть в большую политику, а довольствоваться возможной компенсацией за ввод нового российского газопровода. А в будущем, как посоветовала Ангела Меркель, по мере сил готовиться к переработке попутного газа и угля в перспективный для западной экологии водород. Заняться «зелёной революцией» вместо крымской.

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А само скоротечное мероприятие «Крымская платформа», призванное поднять критически опустившийся рейтинг Владимира Зеленского, носило вполне предсказуемый ритуальный характер. Недаром выступления на «Крымской платформе» глава Крыма Сергей Аксёнов просто назвал «вонючим выхлопом вранья и русофобии».

Как в классическом анекдоте, в финальной резолюции, принятой под аплодисменты, России приписали всё то, что характеризует современную политику Украины. Дошло, правда, до того, что при принятии пункта резолюции, требующей от Москвы гарантировать всем этническим группам пользование в полной мере всеми гражданским правами, представлявший Венгрию президент Янош Адер заявил о постыдной языковой политике Киева, при которой людям просто запрещают говорить на родном языке, да ещё угрожают им за это штрафами.

Естественно, Адер имел в виду прежде всего венгерское меньшинство в Закарпатье. Этот вопрос дискриминации венгров остаётся для Будапешта, пожалуй, самым болезненным. Но прозвучала его реплика громом среди ясного антироссийского неба. В остальном подписанты демонстрировали либо лицемерие, либо явное невежество. Как будто им было неизвестно о трёх равноправных языках в Крыму. А осуждая милитаризацию Крыма, якобы подрывающую стабильность в Черноморском бассейне, они, конечно, забыли о постоянных натовских манёврах в регионе и провокационном проходе английского эсминца Defender в российских территориальных водах.

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А осуждение «переселения в Крым российских граждан» выглядит откровенно комично. Словно бы их туда гонят насильно. А учитывая, что Крым был передан Украине в 1954 году, то значительная часть нынешнего населения полуострова по праву рождения являются гражданами РФ.

При всех обещанных апелляциях к ООН и ОБСЕ, призывах прислать международных наблюдателей за соблюдением прав в Крыму граждан Украины посиделки в Киеве косвенно подтвердили мысль фрау Меркель, которая чётко дала понять Зеленскому, что Украину будут поддерживать, но брать за неё ответственность и впрягаться в решение её болезненных проблем никто не станет. А грозных резолюций может быть много — бумага вытерпит.