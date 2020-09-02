Кабмин Литвы утвердил план помощи белорусской оппозиции

https://static.news.ru/photo/d933bfa2-ed20-11ea-8382-fa163e074e61_660.jpg Саулюс Сквернялис Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что правительство утвердило на своём заседании план помощи белорусской оппозиции.

Сегодня нами утверждён план помощи людям Белоруссии, которые на протяжении нескольких недель выражают несогласие с нечестными результатами выборов и подвергаются за это грубому насилию, — отметил политик.

По его словам, это не последний шаг, который предпринимает Литва, чтобы помочь Белоруссии. Этот жест он назвал «знаком солидарности с протестующими».

Согласно документу, €100 тыс. из госбюджета выделят на гуманитарную помощь Белоруссии. Кроме того, Европейский гуманитарный университет — высшая частная школа, учреждённая в Минске в 1992 году, получит €200 тыс. Деятельность этого учреждения несколько лет была приостановлена белорусскими властями. Также для белорусских студентов выделят 100 стипендий для обучения в Литве. Кроме того, белорусам одобрили упрощение выдачи литовских виз.

Министерства Литвы до 8 сентября подготовят дополнительные предложения по инструментам помощи республике, передаёт ТАСС.

Массовые акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа. На улицы выходят не согласные с итогами выборов президента страны, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие убеждены, что выборы были сфальсифицированы, а «на самом деле» победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.

Как писал NEWS.ru, соперница Лукашенко Светлана Тихановская инициировала создание Координационного совета оппозиции. Член президиума объединения Мария Колесникова заявила, что оппозиционные силы в стране сформируют политическое движение. Она подчеркнула, что на протяжении 20 лет в стране не регистрировались новые партии.