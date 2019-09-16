https://static.news.ru/photo/f214134c-d876-11e9-9c0b-fa163e074e61_660.jpg Ромелу Лукаку Фото: Fototricarico/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Итальянский комментатор Лучано Пассирани в прямом эфире позволил себе расистское высказывание в адрес нападающего миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку и в результате был отстранён от работы.

Пассирани пытался сделать спортсмену комплимент, описывая его способности на футбольном поле, но заговорился.

Этот парень убьёт тебя в игре один на один, если ты пытаешься бросить ему вызов, ты оказываешься на земле. Единственный способ противостоять ему — это дать 10 бананов, — сообщил эксперт.

"Si vas uno contra uno estás muerto y caes al suelo. Ahora, si tienes 10 plátanos para darle de comer...". Se llama Luciano Passirani y deseamos que le metan en una jaula pic.twitter.com/xyu0H0txB4 — David F. Sanchidrián (@AS_Sanchidrian) September 16, 2019

Позднее директор программы, в которой выступил комментатор, сообщил, что Пассирани извинился. Несмотря на это, его больше не будут звать для участия в эфирах.

Господину Пассирани 80 лет, для комплимента Лукаку он использовал сравнение, которое оказалось расистским, — цитирует Би-би-си Фабио Равеццани.

Как писал News.ru, в августе Лукаку перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед». Ранее спортсмен вошёл в десятку самых дорогих футболистов Европы.