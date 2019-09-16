Итальянский комментатор Лучано Пассирани в прямом эфире позволил себе расистское высказывание в адрес нападающего миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку и в результате был отстранён от работы.
Пассирани пытался сделать спортсмену комплимент, описывая его способности на футбольном поле, но заговорился.
Этот парень убьёт тебя в игре один на один, если ты пытаешься бросить ему вызов, ты оказываешься на земле. Единственный способ противостоять ему — это дать 10 бананов, — сообщил эксперт.
"Si vas uno contra uno estás muerto y caes al suelo. Ahora, si tienes 10 plátanos para darle de comer...". Se llama Luciano Passirani y deseamos que le metan en una jaula pic.twitter.com/xyu0H0txB4