Европа

Итальянские дизайнеры показали противовирусные салоны самолётов

20:52, 25 апреля 2020

Итальянские дизайнеры из Aviointeriors предложили варианты размещения кресел в салонах эконом-класса, которые могли бы появиться в самолётах после завершения пандемии коронавируса.

Авторы разработали два варианта размещения пассажиров с учётом требований социального дистанцирования и защиты людей в новых условиях.

Вариант «Янус» предполагает ряд из трёх кресел, при этом центральное развернуто в обратную сторону. Пассажиров предлагается максимально удалить друг от друга и разделить перегородкой из прозрачного пластика.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

POLTRONA âJANUSâ Come Giano bi-fronte, il dio dellâ Antica Roma, questa proposta si contraddistingue per lâinversione della posizione del posto centrale della tripla proprio per garantire il massimo isolamento tra i passeggeri seduti accanto lâuno allâaltro mantenendo il medesimo comfort. Mentre i passeggeri seduti sui posti estremi, lato corridoio e lato parete, continuano ad essere posizionati nella direzione di volo come usuale, il passeggero seduto al centro Ã¨ rivolto in senso inverso. âJanusâ Ã¨ una poltrona bi-fronte che consente di separare tutti e tre i passeggeri con una schermatura che li isola uno dallâaltro costituendo barriera protettiva per tutti. Ogni passeggero ha il suo spazio isolato dagli altri, anche dalle persone che transitano per il corridoio. Ogni posto della poltrona âJanusâ Ã¨ circondato su tre lati da una schermatura di altezza tale da impedire la propagazione del respiro verso occupanti dei sedili adiacenti. I materiali impiegati nella poltrona âJanusâ sono scelti perchÃ© sono di facile pulizia e di sicura igienizzazione. "JANUS" SEAT Like two-faced Janus, the god of Ancient Rome, this proposal is distinguished by the reverse position of the center seat of the triple to ensure the maximum isolation between passengers seated next to each other. While passengers seated on the side seats, aisle and fuselage, continue to be positioned in the flight direction as usual, the passenger sitting in the center is facing backwards. So âJanusâ is a two-faced seat, in fact this arrangement allows all three passengers to be separated with a shield made of transparent material that isolates them from each other, creating a protective barrier for everyone. Each passenger has its own space isolated from others, even from people who walk through the aisle. Each place of the "Janus" seat is surrounded on three sides by a high shield that prevents the breath propagation to occupants of adjacent seats. âJanusâ seat is made of easy cleaning and safe hygienisation materials. The option is available with the shield in opaque material or with different degrees of transparency. #aviation #aircraftseat #airlines #economyclass #businessclass #welcomeonboard

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ @ aviointeriors

Второй вариант не требует капитального ремонта салонов традиционных самолётов. Дизайн «Безопасное стекло» предусматривает разделение пассажиров прозрачной перегородкой, что создаёт изолированное пространство вокруг человека. Но и этом случае будет сложно выполнить требование медиков о расстояние между людьми в 1,5 — 2 метра, уточняет «Интерфакс».

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

âGLASSAFEâ kit che puÃ² essere installato sulle poltrone attualmente esistenti per rendere piÃ¹ sicura la convivenza tra passeggeri che condividono il medesimo ambiente di viaggio. âGlassafeâ Ã¨ realizzato in materiale trasparente per rendere lâintera cabina armoniosa ed esteticamente leggera, ma perfettamente rispondente allâobiettivo di creare un volume isolato attorno ad ogni passeggero in modo da minimizzare contatti o interazioni via aerea tra passeggero e passeggero, cosÃ¬ da ridurre la probabilitÃ  di contaminazione da virus o altro. âGlassafeâ Ã¨ disponibile in varie esecuzioni con sistemi di fissaggio adattabili a qualsiasi poltrona che ne permettono una facile installabilitÃ  e rimovibilitÃ . Tutti selezionati per la loro facile pulizia e perfetta igienizzazione. âGLASSAFEâ A kit-level solution that can be installed on existing seats to make close proximity safer among passengers sharing the same seat. "Glassafe" is made of transparent material to make the entire cabin harmonious and aesthetically light, but perfectly fulfilling the objective of creating an isolated volume around the passenger in order to avoid or minimize contacts and interactions via air between passenger and passenger, so as to reduce the probability of contamination by viruses or other. "Glassafe" is supplied in various executions with fixing systems to the seat that allow easy installation and removal. âGlassafeâ can be supplied in opaque material or with different degrees of transparency, all easy cleaning and suitable for a safe hygienisation. #aviation #aircraftseat #airliners #businessclass #economyclass #welcomeonboard #madeinitaly

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ @ aviointeriors

Ранее NEWS.ru писал, что «Группа ГАЗ» разработала модификации автобусов с антибактериальными поручнями, бесконтактными кнопками остановки по требованию, кварцевыми рецеркуляторами воздуха и сенсорными диспенсерами для дезинфекции рук. Об этом на совещании по вопросам развития отечественного автопрома, которое провёл президент РФ Владимир Путин, заявил руководитель предприятия Вадим Сорокин. По его словам, уже в конце мая предприятие будет готово предложить эти автобусы заказчикам.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, выздоровели более 789 тысяч.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве — 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях