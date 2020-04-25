Итальянские дизайнеры показали противовирусные салоны самолётов

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Итальянские дизайнеры из Aviointeriors предложили варианты размещения кресел в салонах эконом-класса, которые могли бы появиться в самолётах после завершения пандемии коронавируса.

Авторы разработали два варианта размещения пассажиров с учётом требований социального дистанцирования и защиты людей в новых условиях.

Вариант «Янус» предполагает ряд из трёх кресел, при этом центральное развернуто в обратную сторону. Пассажиров предлагается максимально удалить друг от друга и разделить перегородкой из прозрачного пластика.

Второй вариант не требует капитального ремонта салонов традиционных самолётов. Дизайн «Безопасное стекло» предусматривает разделение пассажиров прозрачной перегородкой, что создаёт изолированное пространство вокруг человека. Но и этом случае будет сложно выполнить требование медиков о расстояние между людьми в 1,5 — 2 метра, уточняет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что «Группа ГАЗ» разработала модификации автобусов с антибактериальными поручнями, бесконтактными кнопками остановки по требованию, кварцевыми рецеркуляторами воздуха и сенсорными диспенсерами для дезинфекции рук. Об этом на совещании по вопросам развития отечественного автопрома, которое провёл президент РФ Владимир Путин, заявил руководитель предприятия Вадим Сорокин. По его словам, уже в конце мая предприятие будет готово предложить эти автобусы заказчикам.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, выздоровели более 789 тысяч.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве — 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.