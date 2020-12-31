Итальянская теннисистка разделась, чтобы поздравить фанатов с Новым годом

https://static.news.ru/photo/bea1e8b4-4c19-11eb-a5e3-fa163e074e61_660.jpg Камила Джорджи Фото: camila_giorgi_official/instagram.com

Итальянская теннисистка Камила Джорджи опубликовала в социальной сети откровенное фото в кружевном белье. Таким образом она поздравила своих фанатов с Новым годом.

Публикация в Instagram набрала десятки тысяч лайков.

29-летняя Джорджи выступает в одиночном разряде. На её счету две победы в турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации. В настоящее время она занимает 75-ю строчку в рейтинге WTA. Наивысшую позицию девушка занимала в 2018 году, будучи 26-й ракеткой мира.

Ранее балерина Анастасия Волочкова пожелала своим подписчикам в социальной сети прекрасного настроения в последний день уходящего года и растянулась на диване в фирменном шпагате.

А лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые поздравил жителей страны с Новым годом в письме. Вместо традиционного обращения он лично от руки написал послание. В письме он пожелал всем семьям страны большого счастья с любимыми людьми, крепкого здоровья, писал NEWS.ru.