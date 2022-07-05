Италию захлестнула новая волна коронавируса В Италии за сутки зафиксировали более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом

Фото: shutterstock

За минувшие сутки в Италии зарегистрировали более 132 тысяч заражений коронавирусом. По данным lab24, всего за последние семь дней в стране подхватили инфекцию более 588 тысяч человек. В сравнении с показателями прошлой недели в стране увеличилось число заболевших на 55,4%.

За последние сутки в Италии зарегистрировано 132 274 положительных теста на коронавирус. В тот же день неделю назад их было 83 555 (+58,3%). За последние 7 дней (29 июня — 5 июля) было зарегистрировано 588 976 случаев, — сказано в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России зафиксировали превышение среднероссийского показателя заболеваемости COVID-19 в 37 регионах. Сотрудники федерального органа отметили, что по итогам недели в стране зарегистрировано 20 972 случая заражения инфекцией.

До этого представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что в организации допускают летний рост заболеваемости COVID-19 в стране. При этом возможно совместное распространение вируса с гриппом. По ее словам, в мире продолжается пандемия коронавируса и пока ни одна страна не находится в полной безопасности. В некоторых государствах уже наблюдается увеличение количества заразившихся и повышение числа госпитализаций.