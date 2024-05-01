«История не про закон»: эксперт заявил о риске госпереворота в Грузии Политолог Мартынов: закон об иноагентах в Грузии может привести к госперевороту

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Закон об иностранных агентах в Грузии используется как инструмент для государственного переворота, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, даже если от инициативы откажутся, не факт, что запущенный маховик сможет остановиться.

История не про закон. Закон — это просто триггер или повод для попытки организации очередного площадного бунта, переворота или революции, называйте как хотите. В данном случае, конечно, это используется как инструмент для госпереворота, — заявил Мартынов.

Эксперт добавил, что нюансы происходящего в Грузии прослеживаются в событиях в истории разных стран, в том числе, Украины. Говоря о том, кто может стоять за организацией протестов в Тбилиси, эксперт напомнил, что в страну зачастил глава британской разведки Ричард Мур. Политолог подчеркнул, что протестующие в стране «реально заряжены на результат».

Ранее сообщалось, что в Тбилиси во время акции протеста у парламента республики задержали 63 человека. Граждан задержали за мелкое хулиганство и неподчинение стражам порядка. В ходе разгона демонстрации пострадали шесть полицейских.