Испытания лекарства от COVID-19 проведут на Украине

https://static.news.ru/photo/6ac26ea4-8495-11ea-91e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/Global Look Press

На Украине начинаются клинические испытания лекарственного препарата, созданного местными учёными. По их предположению, он способен существенно снизить или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, вызванных коронавирусом.

Президент страны Владимир Зеленский выразил надежду на то, что результаты тестирования подтвердят эффективность лекарства, и в дальнейшем оно может спасти жизни тысяч граждан.

Я верю в украинских ученых, и сегодня всей страной мы держим за них кулаки, — цитирует главу государства пресс-служба.

В настоящее время на Украине насчитывается свыше 6,5 тысячи заражённых COVID-19. Как ранее писал NEWS.ru, глава кабмина страны Денис Шмыгаль считает, что введённые из-за пандемии ограничения следует сохранять в течение двух лет.

В России на сегодняшний день зафиксировано 57,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,4 тысячи человек, умерли — 513.

В мире насчитывается более 2,5 млн инфицированных. Скончались более 177 тысяч человек, выздоровели — свыше 697 тысяч.